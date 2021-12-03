Miami'de tatil yapan Didem Soydan, bikinili pozlarıyla takipçilerini büyülüyor

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile ilişkisini bitiren ünlü manken Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile yurt dışına tatile çıktı. Manken, tatilinde çektirdiği pozları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

PEŞ PEŞE BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 788 bin takipçisi bulunan Didem Soydan, Miami'de pembe desenli bikinisiyle pozları paylaştı. Ünlü mankenin paylaşımını gören modacı Gülşah Saraçoğlu ile "Oha yıkıl" yorumunu yaparak ne kadar beğendiğini gösterdi. Soydan'ın pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Didem Soydan'ın dikkat çeken pozları...

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