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Miami'de tatil yapan Didem Soydan, bikinili pozlarıyla takipçilerini büyülüyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yakın arkadaşı Umut Eker ile Miami'de tatil yapan Didem Soydan, sosyal medya hesabından cesur bikinili pozlarını paylaştı. Geniş bir hayran kitlesi olan Soydan'ın pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile ilişkisini bitiren ünlü manken Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile yurt dışına tatile çıktı. Manken, tatilinde çektirdiği pozları da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

PEŞ PEŞE BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 788 bin takipçisi bulunan Didem Soydan, Miami'de pembe desenli bikinisiyle pozları paylaştı. Ünlü mankenin paylaşımını gören modacı Gülşah Saraçoğlu ile "Oha yıkıl" yorumunu yaparak ne kadar beğendiğini gösterdi. Soydan'ın pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Didem Soydan'ın dikkat çeken pozları...

Miami'de tatil yapan Didem Soydan, bikinili pozlarıyla takipçilerini büyülüyor

Miami'de tatil yapan Didem Soydan, bikinili pozlarıyla takipçilerini büyülüyor

Miami'de tatil yapan Didem Soydan, bikinili pozlarıyla takipçilerini büyülüyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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