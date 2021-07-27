Miami'de çöken binadaki son kayıp kişi de bulundu, ölü sayısı 98 oldu
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Miami'de çöken binadaki son kayıp kişi de bulundu, ölü sayısı 98 oldu

Miami'de çöken binadaki son kayıp kişi de bulundu, ölü sayısı 98 oldu
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı çöken 13 katlı binanın enkazı altında son kayıp kişi olduğuna inanılan bir kişi daha bulunarak ölü sayısı 98'e çıktı.

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı çöken 13 katlı binanın enkazı altında son kayıp kişi olduğuna inanılan bir kişi daha bulunarak ölü sayısı 98'e çıktı.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, basın toplantısında, kimlik bilgilerinde 54 yaşındaki Estelle Heda olduğu belirlenen kişinin enkaz altında kalan son kurban olduğuna inanıldığını belirtti.

Cava, binanın altından ölü olarak çıkarılan 98 kişinin yasını tuttuklarını vurgulayarak, "Ancak ailelerin gözünün arkada kalmaması için elimizden gelen her şeyi yaptık." dedi.

Bir aydan fazladır enkaz altında kurban arayan ekipler, 23 Haziran'da arama çalışmalarını sonlandırdıklarını duyurmuştu.

Enkazdan en son 15 Temmuz'da bir kişinin cesedine ulaşılmasının ardından ölü sayısı 97 olarak kayıtlara geçmişti.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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