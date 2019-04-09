MHP Sivas Milletvekili Özyürek, Zara'da

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Zara Belediyesini ziyaret etti.

31 Mart seçimlerinin ardından mazbatasını alarak görevine başlayan Belediye Başkanı Fatih Çelik'i makamında ziyaret eden Özyürek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette konuşan Özyürek, "10 yıl aradan sonra yeniden MHP, Zara'da belediye başkanlığı kazandı. Yeni bir hizmet dönemi başladı. Fatih başkanımızın ilimizin örnek belediye başkanlarından olacağına inancım tamdır. Kendisine ve ekibine yeni görevinde başarılar diliyor, her zaman yanında olduğumuzu bildiriyorum." dedi.

Çelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, "Bir seçim sürecini geride bıraktık. Halkımızın teveccühleri, teşkilatımızın özverili çalışmaları ile başarılı bir süreci geride bıraktık. Yakamızdaki rozet artık parti değil, hizmet rozetidir. Parti rozetimizi çıkarttık, halkımıza ayrı gayrı olmadan, hizmet için çalışacağız." diye konuştu.

Özyürek'in Zara ziyaretine MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz ve Merkez İlçe Başkanı Metin Topçu da katıldı.

Kaynak: AA