MHP Sivas Milletvekili Adayı Uygunuçarlar, "Zaman Liderimizi Haklı Çıkardı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas 2'nci sıra milletvekili adayı Volkan Uygunuçarlar, seçim çalışmaları kapsamında Paşabahçe Mesire Alanı ve kahvehaneleri ziyaret ederek destek ve dua istedi. Uygunuçarlar, 15 Temmuz sürecinden sonra Devlet Bahçeli'nin halk tarafından daha net anlaşıldığına dikkat çekti.

MHP Sivas Milletvekili adayı Volkan Uygunuçarlar, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Elbeyliler Derneği, Paşabahçe Mesire Alanı, Perakende Sebze Hali civarı ve kahvehaneleri ziyaret eden Uygunuçarlar, destek ve dua istedi. Paşabahçe Mesire Alanı'nda halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Uygunuçarlar, çocukları sevdi, vatandaşlarla sohbet etti. Elbeyliler Derneği'nde Başkan Mesut Acıöz tarafından karşılanan Uygunuçarlar, Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek "Aramıza fitne sokmak isteyenlere prim vermeyeceğiz" dedi.

Uygunuçarlar, "Türkiye'yi kapalı kapılar içerisinde duvarlarla örtün. Dünyayı yakalayamaz ve gelişemezsiniz. Kuzey Kore gibi yer olursunuz. Mecbursunuz, gelişime ayak uyduracaksınız. Son dönemlerde Türkiye daha da açılıyor" dedi.

Seçimlerin ülke bekası noktasında son derece önemli olduğunu dile getiren Volkan Uygunuçarlar,"Normal diğer seçimlerden, çok farklı bir seçim. 24 Haziran'da inşallah Cumhur İttifakı'nın başarısıyla sonuçlanır. Biz buna canı gönülden inanıyoruz. Bu konuda bir şüphemiz yok. İnşallah birinci turda bitiririz, mecliste de güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi görürüz. Devletimiz olmadığı zaman siyaset yapamazsınız. Önce devletimiz olmalı. Suriye'nin durumunu görüyoruz. Türkiye'de de aynı şeyler deniliyor. İşte bir Arap baharıyla başladı. Birçok ülke iç savaşa girdi. Bunun bir ayağı da Türkiye'de deniliyor. 15 Temmuz'dan beri bu cumhur ittifakını oluşturan Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti bu konuda dimdik ayakta durarak ülkemizin bekasını sağlamak adına elinden gelen her şeyi de yapıyor. O yüzden yeni sistemle birlikte daha aktif daha yoğun bir Türkiye olacak. İçeri de ayrı dışarıda ayrı savaşıyoruz. İçeride FETÖ terör örgütüyle, PKK ile PYD ile IŞID ile bunun haricinde son dönemlerde özellikle son bir ayda ciddi bir ekonomik saldırılar var. Bunların aynısı 2002'de de yapılmıştı. Şimdi artık çok şükür milletimiz bunları görüyor ve bizim her gittiğimiz yerde ısrarla söylüyoruz; ülkemizin bekası için, çocuklarımızın geleceği için bu ittifaka sahip çıkalım. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan mecliste de güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi. Devlet beyin devlet adamlığını artık herkes biliyor herhalde. Çok önce biliyorduk. 15 Temmuz'da da tescillendiğini düşünüyorum. Çünkü gittiğim her yerde herkes şunu söylüyor. Devlet bey, devlet adamı. O yüzden iki lidere de sahip çıkmak gerekiyor. Sizden bizim özellikle isteğimiz. Sizin desteklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz." diye konuştu. - SİVAS