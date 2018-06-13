MHP Sivas Milletvekili Adayı Uygunuçarlar Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Adayı Dr. Volkan Uygunuçarlar, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, aile sağlık merkezleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası, Berberler ve Kuaförler Odası ile Terziler Odası'nı ziyaret eden MHP Sivas Milletvekili Adayı Dr. Volkan Uygunuçarlar, destek ve dua istedi. Uygunuçarlar, Kadı Burhanettin Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde ise doktor olan ağabeyi Serkan Uygunuçarlar'ı da ziyaret etti. Ağabey Uygunuçarlar kardeşine başarılar diledi.

SESOB ve diğer esnaf odalarında konuşan Uygunuçarlar, 15 Temmuz sürecini yaşadık. 1980 ihtilali gibi değil ülkeyi işgal etmek amacıyla yapılmış bir girişim. Buna karşıda yüce Türk milleti gereken cevabı verdi. Milletimizin duruşu karşısında da Milli İttifak kuruldu. Tüm terör örgütlerine yönelik önemli operasyonlar yapıldı. Türkiye hem kendi içerisinde hem de bölgesinde milli bir duruş sergilemesi bir çok planı bozdu. Buı çıkar planlarını uygulamak isteyen dış güçler içeride kendilerine uşaklar buldu. Bize düşen 24 Haziran seçimlerinde bu duruş mühürlenecektir" dedi.

"Liderimiz Devlet Bahçeli'nin bilgeliği devlet adamlığı halk tarafından da anlaşıldı" diyen Uygunuçarlar şunları söyedi.

"Yaşanan süreçlerde Devlet bey, ömrünü verdiği partisinin çıkarlarını dahi hesaba katmadı çünkü öncelik her zaman ülkemiz ve vatanımızdır. Cumhur İttifakı Milli duruşun en önemli sonucudur. Ülkücü hareket ne ister; ülkesinin güçlü bir ekonomiye sahip olmasını, ülkesinin lider ülke olmasını ister. Bunlar içinde Ülkücüler bedenini taşın altına koydu. Bizlerin makam derdi yok, hizmet için yola çıktık"

Sivas'ın hak ettiğini alamadığına da değinen Uygunuçarlar, "Hükümet ve devlet tüm illerine eşittir. Siz almasını bilirseniz, projeler üretirseniz hizmeti alırsınız. Bizler 7 sülalesi Sivas'ta yaşayan, ecdadı Yukarı Tekke'de yatan insanlar olarak bu durum bizleri üzüyor. Benim yurtdışındaki hastanemde de ekip Sivaslı. İl dışında ve ülke dışında edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübelerimiz ile şehrmize hizmet etmeyi istiyoruz. Hazırladığımız projeler ile şehrimize milyarlarca dolar para getirecektir." şeklinde konuştu. - SİVAS