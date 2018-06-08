MHP Sivas Milletvekili Adayı Özyürek: "Sivas'ın Tekrar Canlandıracağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas 1'inci Milletvekili adayı Ahmet Özyürek, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ın işsizlik nedeniyle çok fazla göç verdiğine vurgu yapan MHP Sivas Milletvekili adayı Ahmet Özyürek,"Sivas tarihinde asırlar öncesine gideceğiz hemen Selçuklu devrindeki en önemli şehirlerden bir tanesi olan Konya ve Sivas, Osmanlının kuruluşundaki Sivas, Cumhuriyetin kuruluşundaki Sivas'ı tekrar yaşatacağız ve canlandıracağız." dedi.

Cumhur İttifakı'nın toplumda çok büyük bir karşılık bulduğunu ifade eden Özyürek,"24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerinin ülkemize, milletimize, Sivas'ımıza ve Sivaslılar'ımıza hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hem Sivaslılar Vakfı'nda hem Sivaslılar Derneği'nde ve kendi köyümün derneğinde hizmet ettim. Ben Sivas'a sevdalı ve Sivas'a hizmet etmek için yola çıktım. Ben bu yola çıkarken de şahsım, şahsım ve ailemle ilgili hiçbir beklentim yok. Cenab-ı Allah'a söz verdim, seçileceğim İnşallah. Çünkü Cenab-ı Allah gönlümü, yüreğimi biliyor. Çünkü tek aşkım var; Sivas'a Sivaslılar'a, ülkeme, milletime hizmet etmek. Onun bir Sivas milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sivas'ı nasıl temsil ettiğini, Sivas'ın problemlerini nasıl oraya taşıdığını herkese göstereceğiz. Belki geçmiş yıllarda birçok milletvekili arkadaşımız buradan gidenlerin emekleri vardır. Onlara gösterdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ama bizde diyoruz ki ben ve arkadaşlarım bu bayrağı alacağız Allah'ın izniyle en yukarıya çıkaracağız. Tek aşkımız var Allah rızası için Sivas2ın büyümesi için Sivaslıların dertlerini çözmektir" dedi.

"İstihdam açığını kapatacağız"

Tersine göçü başlatacaklarının altını çizen Özyürek,"Sivas'ımızın en büyük eksiği olan istihdam açığını kapatacağız. Sivas'a teşvikleri getireceğiz. Sözümüz şudur. Sivas'ımızın yıllardır olan istihdam açığını kapatabilmek için sanayileşmeyi ve yatırımı özel ve resmi anlamda Sivas'a nasıl getireceğimizin çalışmalarını yapmaktır. Bende diyorum ki artık yatırımları ekonomik bilgi ve birikimleri Sivas'a çekelim. Şahsımız adına da ilki biz olalım. Sivas maden yataklarından oluşmuş. Resmi ve özel anlamda yatırımcıları Sivas'a çekelim. Biz buraya bu maden tesislerinin kurulmasını istiyoruz. Sivas sahipsiz kalmış. Biz bunları başarmalıyız. Bu maden yataklarıyla birlikte ölmüş ve uykuya yatmış çok ciddi tesisleri ayağa kaldırmamız lazım. Vekil seçilirsem eğer bende Mecliste Sivas'ın sesi olacağım. Bağıracağım gümbür gümbür. Biz bunları dile getirmediğimiz sürece sadece bir vekil oluruz. İlk tesisi de Sivas'ta kendim kuracağım. Bununda sözünü veriyorum. Önemli olan Sivas'ı nasıl büyütürüz. Sivas'ta ki işsizliği nasıl azaltırız. Göçü tekrar tersine nasıl çeviririz. Bunun yollarını bulacağız. Genç kardeşlerimizden çok yetenekli olup da okuyamayanların ellerinden tutar burs veririz, bizler okuturuz. Ben buna talibim. Buradan söz veriyorum. Yetenekli 50 tane üniversite öğrencisi okuyamıyorsa ben alıp okutacağım. Çünkü ben Sivas'a sevdalıyım." diye konuştu. - SİVAS