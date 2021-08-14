MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç son yolculuğuna uğurlandı

MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

İstanbul'da bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat eden MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç'un (38) cenazesi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat eden MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç'un (38) cenazesi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Tunç'un Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Safranbolu Merkez Camisi'ne getirildi.

Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Tunç'un cenazesi, öğle vakti Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur'un kıldırdığı namazın ardından Gayza köyü aile mezarlığına defnedildi.

Törene Tunç'un yakınlarının yanı sıra Vali Fuat Gürel, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, MHP İl Başkanı Adem Kar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç son yolculuğuna uğurlandı
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç son yolculuğuna uğurlandı
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç son yolculuğuna uğurlandı
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
Son dakika... İyi Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü
Son dakika... İyi Partili eski başkan engelli şahsı öldüresiye dövdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Meral Akşener Süleyman Soylu Erdoğan Yüksek Adil Karaismailoğlu
Magazin Işın Karaca Murat Dalkılıç Mustafa Sandal Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Alex Teixeira Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Tunç son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:15:56. #1.16#

title