MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barboros Tunç, tedavi gördüğü hastanede 38 yaşında vefat etti.
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barboros Tunç, tedavi gördüğü hastanede 38 yaşında vefat etti.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir tedavi gören Tunç, yaşamını yitirdi.
Tunç'un cenazesi, yarın Safranbolu Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Gayza köyü aile mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu