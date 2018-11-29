MHP'nin Manisa Salihli Belediye Başkan Adayı Zeki Kayda Kimdir?

2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Manisa'nın Salihli İlçesi Belediye Başkan adayı Zeki Kayda oldu. Zeki Kayda kimdir?

ZEKİ KAYDA KİMDİR?

Zeki Kayda, 1958 yılında Salihli'de dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babası olan Kayda, Yılmaz Köyü İlkokulu, Salihli Ortaokulu ve Salihli Endüstri Meslek Lisesinde eğitimini tamamladı. 1981 yılında ise Ankara Gazi Teknik Eğitim Fakültesinden mezun oldu.

UZUN YILLAR OKUL MÜDÜRÜ OLARAK ÇALIŞTI

Tarsus Endüstri Meslek Lisesi, Gaziantep Mehmet Akif Ersoy Endüstri Meslek Lisesi ve Balıkesir Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenlik ve bölüm şefliği yapan Kayda, 1990-2010 yılları arasında Salihli EML´ de Müdür Yardımcılı ve Okul Müdürlüğü görevini yürüttü. 2010-2011 yıllarında Turgutlu ve Alaşehir Endüstri Meslek Liselerinde Okul Müdürlüğü görevini yerine getirdi. 2011- 2014 tarihleri arasında da Özel Salihli Koleji Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYOR

MEB Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü´nde İletişim, İnsan İlişkileri, Toplam Kalite Yönetimi ve mevzuat konularında hizmet içi eğitim seminerlerinde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Zeki Kayda,30 Mart 2014 tarihinden itibaren Salihli Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Zeki Kayda, 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Manisa'nın Salihli İlçesinden Belediye Başkan adayı seçildi.