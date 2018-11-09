MHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın'ın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayının Germencik Belediye Başkanı MHP'li Ümmet Akın olduğunu açıkladı. Parti binasında yapılan aday açıklamasına MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale ile çok sayıda partili katıldı. Partililer salona sığmayınca, bina dışına konan hoparlör sistemiyle konuşmaları dinledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileterek başladığı konuşmasında MHP Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayımız Ümmet Akın'dır. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz. Gazamız mübarek olsun dedi. Başkan Akın ise, 26 ay önce bu yola çıktık. Bu zaman içerisinde Aydın'ı karış karış gezdik. Sorunları yerinde gördük ve inceledik. Projelerimizi şimdiden hazırladık. Seçimi kazanacağız buradan söz veriyoruz. Aydın'a hizmet için geliyoruz dedi.

Konuşmaların ardından kalabalık, parti binası önünde toplandı. Mehteran takımı Başkan Ümmet Akın diye tezahüratta bulundu. - Aydın