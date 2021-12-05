MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Muğla'da ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
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MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Muğla'da ziyaretlerini sürdürüyor

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
MHP'nin

MHP heyeti, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programı kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde kurum, dernek ve STK'leri ziyaret etti, muhtarlarla buluştu.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - MHP heyeti, "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programı kapsamında Muğla'nın Fethiye ilçesinde kurum, dernek ve STK'leri ziyaret etti, muhtarlarla buluştu.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'ndeki programa MHP milletvekilleri Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Yaşar Karadağ, Ümit Yılmaz, Sefer Aycan, MYK Üyeleri Volkan Dudu, Adem Yurdagül, Alper Erdem, Oğuz Akarfırat, İl Başkanı Mehmet Korkmaz, partililer, muhtarlar ile STK'ler katıldı.

Program öncesi gazetecilere açıklama yapan Vahapoğlu, salgın nedeniyle bugüne kadar vatandaşlarla buluşamadıklarını söyledi.

Vatandaşların salgın nedeniyle tedbirli davrandığını aktaran Vahapoğlu, "Programımız kapsamında Türkiye'nin genel siyasi durumunu ve vatandaşlarımızın şartlarıyla ilgili temaslarımızı sürdürüyoruz. Buralardan aldığımız bilgileri de merkeze götüreceğiz. Türkiye'nin her tarafını geziyoruz. Bu hafta tüm illerimiz bitmiş oluyor." ifadesini kullandı.

Muğla programı kapsamında heyet, kentteki Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Muhtarlar Derneği ve esnafı ziyaret etti.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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