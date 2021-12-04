MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Muğla'da ziyaretlerini sürdürüyor

MUĞLA (AA) - MHP heyeti "Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" programı kapsamında Muğla'da kurum, dernek ve STK'leri ziyaret etti, muhtarlarla buluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa MHP Milletvekilleri Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Yaşar Karadağ, Ümit Yılmaz, Sefer Aycan, MYK Üyeleri Volkan Dudu, Adem Yurdagül, Alper Erdem, Oğuz Akarfırat ile partililer, muhtarlar, STK'ler katıldı.

İl Başkanı Mehmet Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla il il dolaştıklarını, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Kentteki tüm paydaşların sorun ve taleplerine yönelik istişareler gerçekleştireceklerini belirten Korkmaz, "MHP olarak Türk milletinin sorunlarına gönül gözüyle bakmayı, ortaya çıkan tehditlere karşı ortak hissiyetle kenetlenerek durmayı şiar edinmiş yarım asırlık bir partiyiz. Bu prensibimizi ortaya çıkardığı en önemli farkımız ise varlığımızı borçlu olduğumuz Türk milletinin her bir mensubuna sadece kapımızın değil gönlümüzün de açık olmasıdır." dedi.

Programda daha sonra MHP milletvekilleri ile MYK üyeleri de konuşma yaptı.

Muğla programı kapsamında İl Başkanı Korkmaz ile milletvekilleri ve MYK üyeleri kentteki şehit aileleri ve gaziler derneği, Yörük ve Türkmen Obaları Derneği, Muğla Arıcılar Birliği, Muğla Esnaf Odaları Birliğini de ziyaret etti.

Milletvekilleri ve MYK üyeleri yarın da Fethiye ilçesinde ziyaretlerde bulunacak.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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