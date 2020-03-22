MHP Milletvekili Bulut: "Üreticilerin evine kapanma şansı yok"
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MHP Milletvekili Bulut: "Üreticilerin evine kapanma şansı yok"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, üreticilerin evine kapanma şansı olmadığının altını çizerek, "Önümüzdeki 1 ay ekim dikim yapmaz ise, sezon geçerse, sonra istese de ekim dikim yapamayacak.

22.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:46
MHP Milletvekili Bulut:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, üreticilerin evine kapanma şansı olmadığının altını çizerek, "Önümüzdeki 1 ay ekim dikim yapmaz ise, sezon geçerse, sonra istese de ekim dikim yapamayacak. Çiftçiye yönelik acil bir paket açıklanmalıdır" dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, yaptığı yazılı açıklamada bazı uyarılarda bulundu. Bulut, insanların lüks tüketim ihtiyaçlarını erteleyebileceğine ama mercimek, domates, biber, patates gibi temel ihtiyacını erteleyemeyeceğine dikkat çekti. Üreticilerin evine kapanma şansı olmadığının altını çizen Bulut, "Önümüzdeki 1 ay ekim dikim yapmaz ise, sezon geçerse, sonra istese de ekim dikim yapamayacak. Çiftçiye yönelik acil bir paket açıklanmalıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri borçları ertelemelidir. Borcu olanlara yeni kefaletle kredi limitleri yükseltilmeli, faiz oranları düşürülmelidir. Şu anda gübre, ilaç, makina ekipman, sulama malzemeleri ile ilgili vadeli satışlar bitti, nakite döndü ve çiftçi alamıyor. Bu konuda acilen bir desteklemenin önü açılmalıdır. Çiftçimize yönelik kamu kaynaklı her türlü haciz ve icra işlemleri net bir şekilde ertelenmeli, borç miktarlarına ilişkin faiz yükü de dondurulmalı ya da kaldırılmalıdır. Üretimin devamı için bunlar mutlaka göz önünde tutulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Bulut, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Rabbimin izniyle bugünleri aşacağız. En büyük tehlike virüs değil, bir arada durmamızı engelleyecek tefrika ve fitnedir. Tedbirlere uyalım, birbirimize sahip çıkalım. Sosyal medya çukurundaki kirli yönlendirmelere değil, devletimizin yetkili mercileri tarafından yapılan açıklamalara odaklanalım. Özellikle her mahalledeki ihtiyaç sahiplerine milletimizin genlerinde var olan 'paylaşım' kültürüyle sahip çıkarak bu belayı da defedeceğiz." - TOKAT

Kaynak: İHA

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