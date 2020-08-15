MHP Meram ilçe kongresi yapıldı
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MHP Meram ilçe kongresi yapıldı

Konya'nın merkez Meram İlçesi, MHP İlçe Başkanlığı kongresinde İbrahim Ay güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

MHP Meram ilçe kongresi yapıldı
15.08.2020 17:56 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:00

Konya'nın merkez Meram İlçesi, MHP İlçe Başkanlığı kongresinde İbrahim Ay güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

MHP Meram İlçe Başkanlığı 13. olağan kongresi, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uygun gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını MHP Konya Milletvekili Esin Kara yaparken MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Korkmaz ve Bulduk Özdemir'de divan üyesi olarak görev aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, milletvekili Esin Kara ile il başkanı Remzi Karaarslan'ın konuşmalarının ardından söz alan Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, birlik ve beraberliğin önemine değindi. İbrahim Ay şöyle konuştu; "Aziz milletimizin bağrından çıkan şehitlerimizin kutsal miraslarına sahip çıkabilmek ve aldığımız bayrağı gelecek nesillere ulaştırabilmek için ihtiyaç duyduğumuz şey makam değil birlik ve beraberliktir. Kahramanlarımızda, cesaretimizde yüce imanımızda, asil kanımızda vardır. Cenabı Allah'ın 'birlikte rahmet, ayırılıkta azap vardır' emri üzerine birliğimizi kurmalı ve ebediyete kadar da korumalıyız."

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular'ın da katıldığı kongrede konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Tek listenin yer aldığı kongrede sandık başına giden delegeler yeniden ilçe başkanlığına İbrahim Ay'ı seçti. - KONYA

Kaynak: İHA

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