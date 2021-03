MHP'li Yönter'den Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili paylaşım: Genel Başkanımızın çağrısı karşılık buldu

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kararın ardından Meclis'te eyleme başlamıştı. HDP grubuna ait odaya yer yatağı koyan Gergerlioğlu eyleminin 5'inci gününde sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.

"İSTERSEN GERENOĞLU OLSUN YENİ SOYADIN"

Yönter, "Gergeroğlu, senin neren doğru ki soyadın bile doğru olsun ya da doğru yazılsın...Bizim için her şeyin yanlış...İstersen gerenoğlu olsun yeni soyadın...Senin gibi ucube bir bölücü Liderimize laf edemez...Varlığı yanlış olanın soyadı zaten yanlıştır gergeroğlu...

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter.

"ARTIK RANZAYA DEĞİL YERE SERER YATAĞINI"

Ö.Faruk Gergeroğlu'nun yeni adresi artık cezaevi...Sayın Genel Başkanımızın çağrısı karşılık buldu, Gergeroğlu Gazi Meclis'ten yatağıyla birlikte atıldı...Artık yeni koğuşunda ranzaya değil yere serer yatağını..." ifadelerini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ GERGERLİOĞLU İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği düşürülen ve Meclis'i terk etmeyen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için, "Bu şahıs ilk günden itibaren direnişe geçmiş, TBMM terk etmeyerek milli iradeye kafa tutmuştur. Bu olacak ve sineye çekilecek bir şey değildir.

Bu bölücünün milletvekilliği düşürüldüğüne göre, Gazi Meclis'te bulunma, yasama faaliyetlerine katılma hakkı artık söz konusu bile olamayacaktır. TBMM'ne yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur.

"TBMM KANUN KAÇAKLARININ SIĞINMA ALANI DEĞİLDİR"

Her önüne gelen, her keyfi yeten, her canı sıkılan TBMM'ne yatak serip gecelerse, bunu da bir hak arayışı veya protesto şekli halinde gösterirse, vekâletini üstlendiğimiz aziz milletimize ne diyeceğiz, bu çarpık ve çirkin tabloyu nasıl izah edeceğiz?

TBMM, bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun kaçaklarının sığınma alanı değildir. Büyük Türk milletinin kalbinde bir hançerin yuvalanmasına göz yumulamaz, tahammül edilemez, sabır gösterilemez. TBMM'de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir" açıklamalarını yaptı.

BAHÇELİ'DEN MECLİS BAŞKANI'NA: BU KİRLİ ŞAHIS BEHEMEHAL ÇIKARILMALIDIR

"TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum" diyen Bahçeli, "Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur" dedi.

Bahçeli, "Şayet TBMM Başkanı'nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul'da kabulüyle birlikte Gergeroğlu'nun yer yatağı ile beraber Meclis'in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir" ifadelerini kullandı.