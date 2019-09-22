MHP'li Yalçın'dan gazeteci Balbay'a cevap

22.09.2019 17:23

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, gazeteci Mustafa Balbay'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Yalçın, "Sol basın, Türkiye'nin istikrarı; bütünlük, esenlik ve güvenliği, sosyal barışın devamı noktasında Cumhur İttifakı'nın oynadığı başat rolden rahatsızdır. Bu rolün güçlü ve kalıcı olmasında MHP'nin üstlendiği birincil ve etkin işlev, CHP'nin şer ortaklarının ve destekçilerinin uykularını kaçırmakta, hepsinin kabusu olmaktadır" dedi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. E. Semih Yalçın, gazeteci Mustafa Balbay'ın Cumhur İttifakı'nı hedef alan yazısına tepki gösterdi. Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Yerel seçimin geçici konjonktüründen uzaklaştıkça zillet ittifakında kriz ve sarsıntı nöbetlerinin artması üzerine CHP'nin siyasetteki varlığının bu şer iş birliğinin yaşamasına ve yaşatılmasına bağlı olduğunu varsayan sol basında suni gündemler yaratma ve kamuoyunda dikkatleri başka yöne çevirme gayretleri gözlemlenmektedir. Bilhassa CHP'nin kuyruğuna takılmış vaziyetteki Cumhuriyet, şu sıralar sallantıdaki zillet ittifakının etrafında bir koruma kalkanı oluşturmak için bütün kadrosunu büyük bir telaşla yalınkılıç sahaya sürmüştür. Politikada tutunamayınca çöplüğüne geri dönen eski CHP milletvekili ve gazeteci Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet'te veteranlara ayrılan sırça köşkten Cumhur İttifakı'nın iki ortağı ve özellikle MHP hakkında 'tefsirişerif'lerine hız vermesi, bu acınası telaşı yansıtmaktadır. Bugünkü yazısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve MHP üzerinden Cumhur İttifakı'nı hedef alan Balbay, aklınca ittifakı oluşturan güçlü ortak irade ve siyasi iş birliğine dair kafa karışıklığına yol açmayı amaçlamaktadır. Sol basın, Cumhur İttifakı'nı vücuda getiren milli mutabakat ruhundan rahatsızdır. Sol basın, Türkiye'nin istikrarı; bütünlük, esenlik ve güvenliği, sosyal barışın devamı noktasında Cumhur İttifakı'nın oynadığı başat rolden rahatsızdır. Bu rolün güçlü ve kalıcı olmasında MHP'nin üstlendiği birincil ve etkin işlev, CHP'nin şer ortaklarının ve destekçilerinin uykularını kaçırmakta, hepsinin kabusu olmaktadır. Sol basın, Türkiye'nin geleceğine vaziyet eden Cumhur İttifakının siyasi hayatımızdaki kalıcılığından ve önümüzdeki yüzyılı ihata edecek genişlikte bir toplumsal mutabakatın tezahürü olmasından ürkmektedir. O nedenledir ki şer ittifakının bütün bileşenleri 'koçu kesmeden postuna yaslanmak' için çaba sarfetmekte, etkisiz hale getirmek için biteviye MHP'ye saldırmaktadır. O nedenledir ki CHP destekçisi basın, MHP ile AK Parti arasında Cumhur İttifakı çerçevesinde süren uyumu ve Türkiye'nin temel meselelerine dair anlayış birliğini parçalamak için algı operasyonları peşindedir. Bozgunculuk, karartma ve karalama çabaları beyhudedir. Cumhur İttifakı MHP için hiçbir kirli pazarlığa ve küçük siyasi çıkara kurban edilemeyecek kadar hayati ve değerlidir. Başını CHP'nin çektiği şer ittifakı ortaklarının unuttuğu husus şudur; MHP hem Türkiye'nin geleceği ve milletimizin yaşadığımız coğrafyadaki egemenliğinin kıyamete kadar yaşaması için aşılmaz bir kale; hem de siyasette kararlılığın, tutarlılığın ve sarsılmaz iradenin adresidir. Ayrıca 'Devlet Bahçeli'yi kim yönetiyor?' sorusunu sorma edepsizliğine cüret eden Balbay bilmelidir ki MHP'yi oluşturan iradenin mayasında, Sayın Genel Başkanımızın Milliyetçi-Ülkücü Hareket bünyesinde verdiği yarım asırlık kutlu siyasi mücadelenin birikimi ve engin tecrübeleri vardır. Sayın Genel Başkanımızı yöneten; bütün camiamıza, teşkilatımıza ve partimizin mensuplarına numuneiimtisal olan "Ülkücü" karakteriyle kendi şahsiyetinde mündemiç siyasi birikim ve seçkin devlet adamlığı hususiyetidir. " - ANKARA

Kaynak: İHA