MHP'li Tekin: "Zeytin Dalı Harekatı'nı Sonuna Kadar Destekliyoruz"

MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, parti olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı doğru bulduklarını, Türk'ün gücünün Türk düşmanlarına gösterilmesi açısından hükümetin bu haklı tavrını da sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Taner Tekin yaptığı açıklamada, " Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak 20 Ocak 2018 günü akşam saatlerinde, şerefli Türk Ordumuzun sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, vatanımızın bütünlüğünü korumak, tarihimizin milletçe bize yüklediği misyon gereği bölgemizde karanlık senaryolar yazan sömürgeci küresel güçlerin oyunlarını bozmak, ABD ve Batı destekli PKK, PYD, YPG, DEAŞ gibi katil teröristlerin yuvalarını yıkmak adına başlattığı haklı meşru ve hatta gecikmiş Afrin harekatını sonuna kadar destekliyor, kahraman Mehmetçiklerimizin her şart ve koşulda destekçisi ve duacısı olduğumuzu dost düşman herkesin çok iyi bilmesini istiyoruz" dedi.

"Menbiç'e kadar uzatılmalı"

Tekin sözlerine şöyle devam etti: "Öngörü ve feraset sahibi gerçek bir devlet adamı Türk dünyasının Bilge Lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey, 2012 yılında yapmış olduğu bir açıklama ile özet olarak Batı ucu Afrin doğu ucu kandili içine alan hilal şeklinde bir güvenlik koridoru oluşturularak sınırlarımızın güvence altına alınması gerektiğini, bu bölgelerde bulunan terör yuvalarının yerle bir edilmesini, bu operasyonları yaparken hiç kimsenin icazetinin beklenmemesi gerektiğini vurgulayarak bu yapılması gereken operasyonlarda hükümeti kayıtsız şartsız destekleyeceğimizi ifade etmiş, yıllar öncesinden bugün yapılan harekatın önemini belirtmiştir. Daha sonraları da birçok defa hükümete bu ve benzeri konularda uyarılarda bulunmuştur. Bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisi olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı doğru buluyoruz. Türk'ün gücünü Türk düşmanlarına gösterilmesi açısından hükümetimizin bu haklı tavrını da sonuna kadar destekliyoruz. Hatta bu harekatın Afrin'den sonra Menbiç'e kadar uzamasının ve koridorun genişletilmesinin sınırlarımız açısından da faydalı olacağı kanaatindeyiz."

Başkan Tekin açıklamasını şöyle tamamladı: " Türkiye için hayati önem taşıyan bu harekata karşı çıkan, bu doğru tavrı sorgulayan, Türk Ordusunun kahramanca harekatını küçümseyen, sulandıran, akıllarınca çarpıtmaya çalışarak sinsice algı oluşturmaya kalkan, PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ işbirlikçisi ABD ve küresel güçlerin gayri meşru çocukları, siyasetçisi, sanatçısı, sözde aydın yazar ve gazeteci geçinen hainlikte sınır tanımayan zevatları da bu vesile ile bir kez daha Türk milletini yakından tanıma fırsatı bulduğunu da belirtmek istiyorum. Bu zevatların ihanetleri hafızalarımızda silinmemek üzere yerini alacaktır. Son olarak harekata katılan tüm kahraman Mehmetçiklerimizi Allah'a emanet ediyor, milletçe sağ salim zaferle dönmelerini bekliyoruz." - SAMSUN