MHP'li Tanrıkulu'dan CHP'ye Eleştiri

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' adı altında HDP ile kol kola yürüdüğünü öne sürdü.



MHP Manisa İl Başkanlığı kongresi Büyükşehir Kültür Merkezi Lale Salonu'nda yapıldı. Mevcut İl Başkanı Erkan Öztürk'ün tek aday olarak katıldığı ve güven tazelediği kongreye, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları katıldı. Kongreye katılan Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu'nun konuşmasının ardından salondan ayrıldı.



Kongreye divan başkanı olarak seçilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, konuşmasında hükümetin iç ve dış politikasını eleştirdi. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi siyasi alanda da bıçak sırtı bir süreçten geçtiğini belirten Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü de eleştirdi. CHP'nin HDP ile kol kola yürüdüğünü ileri süren Tanrıkulu, "Batman'da şehit edilen rahmetli öğretmen Aybüke kızımızın acısını bir kez olsun paylaşmayan, terörü lanetlemeyen, HDP ile kol kola yürüyen CHP'nin bu tavrını partimiz içerisinde nifak çıkarmak isteyenlerin de desteklemesi ne ilginç değil mi? Bir yanda vatanını, toprak bütünlüğünü, al bayrağı ve milletini özendiren ülkücü hareket, öte yanda adalet kisvesi altında dış mihrakların taleplerini yerine getiren zavallılar. Karşımızda bir adalet anlayışı değil, bir kargaşa, bir karışıklık ve bir nifak amacı vardır. Ama milletimiz bunu yutmaz" dedi.



- Manisa