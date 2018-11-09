MHP'li Pehlivan; "Atatürk İstiklal ve İstikbal Demektir"

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yayınladığı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajında; "Atatürk istiklal ve istikbal demektir" dedi.

MHP'li Pehlivan, mesajında; "Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadele'nin kutup yıldızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü vefatının 80. yıldönümünde saygıyla yad ediyoruz.

Bizzat demişti ki; 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir' Türk ve Türkiye sevdalıları çok şükür bu sadakattedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, muhterem manevi varlığına ve eserlerine yönelik sinsi emellerin asla bir sonuca ulaşamayacağı inancımı muhafaza ederek; ebediyete intikal edişinin yıl dönümünde, aziz hatırasını minnet duygularımla yad ediyor, kendisine yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Naçiz bedenlerin gelip geçici olduğu şu fani dünyada, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ve ilanihaye payidar kalacaktır" ifadelerini kullandı. - AYDIN