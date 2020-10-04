MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz
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MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz

04.10.2020 10:29 | Son Güncelleme: 04.10.2020 10:58

Cenaze töreni için camiye gelen MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü, yasak alana girmek isterken belediye personeline çarptı. Haberal olayı "iftira" olarak nitelendirirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise olay üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

Ankara'da eski bakan Zeki Ergezen'in cenazesine katılmak üzere camiye gelen MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü, aracın bahçeye geçişinin yasak olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline çarptı.

MHP'Lİ ERSOY'DAN MANSUR YAVAŞ'A: EZER GEÇERİZ

Olayın ardından açıklama yapan MHP Milletvekili Erkan Haberal, "Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur" diyerek aracın çarptığı görevliyi suçlarken konu üzerine paylaşım yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise olay üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı:

"Kıymetli İdare Amirimiz Erkan Haberal'a yapılan hadsizliğe karşı özür dilemesi gereken makam Mansur Yavaş sensin..! Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil..!"

MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz

NE OLMUŞTU?

Eski Bakan Zeki Ergezen'in cenaze töreninde, MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü olduğu belirtilen kişi yasak alana girmek isterken Ankara Büyükşehir Belediye görevlisine çarptı. Haberal ise "Resmî otomobilimi kullanan şoför arkadaşımla Camii'ye giriş esnasında Büyükşehir Belediyesi ANFA görevlisinin son derece kaba ve kırıcı muamelesine maruz kaldım. Önce otomobilimin camına ANFA görevlisinin eliyle vurarak hakeratamiz bir davranışıyla karşılaştım. TBMM'nin resmi aracı sivil insanlarca yumruklandı, devletin memuru tehdit edildi " açıklamasını yapmıştı.

MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz

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