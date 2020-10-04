MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz

Cenaze töreni için camiye gelen MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü, yasak alana girmek isterken belediye personeline çarptı. Haberal olayı "iftira" olarak nitelendirirken, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise olay üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

Ankara'da eski bakan Zeki Ergezen'in cenazesine katılmak üzere camiye gelen MHP Milletvekili Erkan Haberal'ın şoförü, aracın bahçeye geçişinin yasak olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline çarptı. MHP'Lİ ERSOY'DAN MANSUR YAVAŞ'A: EZER GEÇERİZ Olayın ardından açıklama yapan MHP Milletvekili Erkan Haberal, "Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur" diyerek aracın çarptığı görevliyi suçlarken konu üzerine paylaşım yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise olay üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı: "Kıymetli İdare Amirimiz Erkan Haberal'a yapılan hadsizliğe karşı özür dilemesi gereken makam Mansur Yavaş sensin..! Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil..!"