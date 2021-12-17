MHP'li Durmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP'li Durmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

MHP'li Durmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Politika

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın babası Hacı İbrahim Durmaz (92) Yozgat'ta toprağa verildi.

YOZGAT (DHA) - ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın babası Hacı İbrahim Durmaz (92) Yozgat'ta toprağa verildi.

MHP'li Durmaz'ın babası Hacı İbrahim Durmaz, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Hacı İbrahim Durmaz için memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Molla Hüsrev Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye; Yozgat Valisi Ziya Polat, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, çevre il ve ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. MHP'li Durmaz, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden'in ikindi namazından sonra kıldırdığı cenaze namazının ardından Durmaz, son yolculuğuna uğurlandı.


MHP'li Durmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

MHP'li Durmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

MHP'li Durmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

MHP'li Durmaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

 Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

 TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri tamamlandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title