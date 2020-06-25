MHP'li Bulut, sel ve dolu afetini TBMM'ye taşıdı
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MHP'li Bulut, sel ve dolu afetini TBMM'ye taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ın Erbaa, Niksar ve Zile ilçelerinde meydana gelen dolu ve sel felaketi üzerine zarar gören çiftçi ve köylülerin sorunlarını TBMM'de yatığı konuşmada dile getirdi.

MHP'li Bulut, sel ve dolu afetini TBMM'ye taşıdı
25.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:59

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ın Erbaa, Niksar ve Zile ilçelerinde meydana gelen dolu ve sel felaketi üzerine zarar gören çiftçi ve köylülerin sorunlarını TBMM'de yatığı konuşmada dile getirdi.

Tokat'ta 6 ilçede tarım arazilerinin dolu ve sağanak yağışından etkilenmesi sonucu 5 bin 540 çiftçinin yaklaşık 134 milyon 565 bin lira zarara uğradı. TBMM'de 216 Sıra Sayılı Kanunun görüşmeleri sırasında MHP Grubu adına söz alan Tokat Milletvekili Yücel Bulut, çiftçinin yaşadığı afeti dile getirdi. Köyleri ziyaret ederek yaşanan hasarı yerinde bizzat tespit ettiğini ifade eden MHP'li Bulut, "Son birkaç haftadır, çok yoğun bir şekilde dolu yağışına maruz kalan ve bu nedenle de tarladaki bütün mahsulü telef olmuş durumda. Bu ağır hasarı bizzat yerinde incelemiş, bu köylerin önemli bir kısmını gezmiş, vatandaşı dinlemiş bir milletvekili arkadaşınız olarak bugün, burada, bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi, gerçekten, yerinde yapılan incelemede görülüyor ki çaresiz durumda olan köylü bütün ürününü ve mahsulünü kaybetmiş durumda ve ciddi bir ekonomik darboğazın içerisinde. Devletimizin yetkilileri birçok bölgede incelemelerini yapmış durumdalar ve devletin bütün imkanlarıyla da seferber olacağından zerre kadar şüphe duymuyorum ancak adaleti tartıştığımız bugün, gün boyunca adaleti tartıştığımız bu Mecliste, adaletin yalnızca ama yalnızca adliye saraylarından, adalet saraylarından dağıtılan bir nimet ya da hizmet olmadığını devletin bütün teşekkülüyle adil ve adaletli bir şekilde davranmak mecburiyetinde olduğunu bilerek devletin, zarara uğramış çiftçilere içinde bulunduğumuz bu zor günlerde en adaletli ve hakkaniyetli çözümü üretmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

"Çiftçimiz hakkaniyetli çözüm bekliyor"

Çiftçilerin mağduriyetlerinin kendileri tarafından çözülemeyeceğini belirten Yücel Bulut, "Gerçekten de değerli milletvekilleri, şu anda birçok çiftçimiz, Anadolu'da bu dolu felaketine maruz kalan insanlarımız vadeli bir şekilde borçlanmış durumdalar; banka kredisi ve banka yükü altındalar, birçoğunun çok yakın vadeli senetleri var ve ellerindeki bütün birikimi de bu felaket nedeniyle kaybetmiş durumdalar. Pandemi nedeniyle zaten sıkıntılı bir süreç geçiren vatandaşlarımızın ki bu süreçte devletimizin üstün bir başarı ortaya koyduğuna inanıyorum ve bu başarıyı da taçlandıracak bir hamle olarak bu çiftçilerimize en hakkaniyetli çözümün bir an önce üretilmesi gerektiğini burada vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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