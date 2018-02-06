MHP'li Başkandan Eski Ak Partili Vekile 'Bozkurt' Tepkisi

AK Parti Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın, bozkurt işaretini Hıristiyan Gagavuzlar'ın kullandığını ifade edip, 'İslam'ın ruhuna da aykırı olan bu işaretle Ortadoğu'ya girmek mümkün olabilir. Fakat Ortadoğu halkının gönlüne girmek için bu sembol tepki çekmekten başka hiçbir işe yaramaz' paylaşımına, MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil tepki gösterdi. Evcil, "Albümü çıkacak sanatçı misali ülke gündemini meşgul etmiştir" dedi.

AK Parti Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz, sosyal medya hesabından bozkurt işaretinin olduğu bir fotoğraf paylaşarak, 'Sevgili dostlarım, kimse söyleyemiyor bari ben söyleyeyim de tarihe önemli bir not düşmüş olalım. Hıristiyan Gagavuzların (Gökoğuz Türkleri) kullanmış olduğu ve İslam'ın ruhuna da aykırı olan bu işaretle Ortadoğu'ya girmek mümkün olabilir. Fakat, Ortadoğu halkının gönlüne girmek için bu sembol tepki çekmekten başka hiçbir işe yaramaz. Benden söylemesi' diye paylaşımda bulundu. Korkmaz, tepkiler üzerine paylaşımını bir süre sonra sildi.

Paylaşımın ardından MHP Düzce İl Başkanı Ümit Yılmaz, tepki göstermesinin ardından MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil de söz konuşu paylaşıma tepki göstererek yaptığı açıklamada, "Milliyetçi, Ülkücü harekete karşı saldırılara bir yenisi daha eklenmiştir. Bu defada eski AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz, bozkurt işareti çıkışı ile albümü çıkacak sanatçı misali ülke gündemini meşgul etmiştir. Ömrü hayatında Türk tarihi ile ilgili tek bir kitap bile okumamış olan bu şahsiyetin yapmış olduğu açıklamalar ciddiye alınmamalıdır. AK parti içerisinde çöreklenen bu ve benzeri zihniyeti taşıyan insanlar bir an önce temizlenmelidir" dedi.

Adem Evcil, bu şekilde açıklamaların milli birliğe zarar verdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Hollanda'nın Türkiye'ye uygulamış olduğu siyasi ambargoyu portakal bıçaklayarak kınayan zihniyet neyse bozkurt işaretine dil uzatan zihniyet de odur. Kızıl Elma ülküsünden anladığı, Cuma Namazı çıkışı kırmızı elma dağıtmak olan zihniyet neyse bozkurt işaretine dil uzatan dil odur. Böylesine ateş çemberinden geçtiğimiz şu günlerde böylesine yakışıksız açıklamalar milli birliğimize zarar vermekte milli mutabakatı oluşturan unsurları kırmaktadırlar."

- Bolu