MHP'li Avşar'a Ziyaretler Sürüyor

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Birliği Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, ziyarette birlik hakkında, Başkan Avşar'a bilgiler vererek, birliklerinin Malatya, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Muş ile bu illere bağlı ilçelerle faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Gündeme ilişkin olarak da konuşan Birlik Başkan Bayram, "Ülkemiz ve Malatya'mız 15 Temmuz'da büyük bir badire atlattı. Bu badireyi de atlatmamız da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin büyük katkılarının olduğunu biliyoruz. Kendisine ayrıca minnet ve teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ise "Birlik Başkanımızın ziyaretleri bizleri memnun etmiştir. Gerekli istişareleri Başkanımız ile birlikte gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte, ortak paydamız Malatya için MHP'nin üzerine düşeni yapacağından şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koop-İş Malatya Sendika Şube Başkanı Necdet Durak ve yönetimi ile Şırnak MHP İl Başkanı Nusret Özdemir'de Avşar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. - MALATYA