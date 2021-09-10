MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yalıhüyük'ü ziyaret etti - Haberler
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MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yalıhüyük'ü ziyaret etti

AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel
MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yalıhüyük'ü ziyaret etti

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yalıhüyük ilçesini ziyaret etti.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yalıhüyük ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Kara, ilçeye varışında ilk olarak ilçe Belediye Başkanı Hasan Koçer'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ilçenin sorunları ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Ardından Kara, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Millet Kıraathanesi'nin önünde vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Kara'ya ziyaretlerinde, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da eşlik etti.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yalıhüyük'ü ziyaret etti

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yalıhüyük'ü ziyaret etti

AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yalıhüyük'ü ziyaret etti - Haberler
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