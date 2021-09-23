KONYA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara Beyşehir'i ziyaret etti.

Milletvekili Kara, kendisine eşlik eden MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan ile ilçedeki ilk durağı MHP Beyşehir İlçe Teşkilatı oldu.

Kara ve partililer daha sonra ilçe merkezinde esnafları ziyaret etti.

Üzümlü Mahallesi'nde av tüfeği ve savunma sanayisine yönelik üretim yapan fabrikaları da gezen Kara, sektör temsilcilerinin isteklerini dinledi.

Ayrıca, MHP İlçe Teşkilatı tarafından bölge için yer alan taleplerin yer aldığı bir rapor da Kara'ya teslim edildi.