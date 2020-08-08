MHP Kırşehir teşkilatında kongre heyecanı
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MHP Kırşehir teşkilatında kongre heyecanı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kırşehir teşkilatında il başkan yardımcısı merkez ilçe başkanlığı adaylığını açıkladı.

MHP Kırşehir teşkilatında kongre heyecanı
08.08.2020 16:24 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:19

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kırşehir teşkilatında il başkan yardımcısı merkez ilçe başkanlığı adaylığını açıkladı.

3 yıldır MHP Kırşehir teşkilatında il başkan yardımcısı olarak görev alan Ramazan Adalı, MHP'nin Kırşehir'de, en genç aday olan ilçe başkanı adayı olarak parti tarihine geçti. Merkez ilçe başkan adayı olarak kardeşliği ve birliği inşa edeceklerini söyleyen Adalı, "MHP'nin her so"zu", her icraatı kardes¸ligˆe, birligˆe ve dirligˆe yo"neliktir. Partinin amacı Tu"rk Milletinin bagˆımsız yas¸aması, huzurlu olması ve sonsuza kadar var olmasıdır "dedi.

MHP'de kongre takvimi ise 15 Ağustos tarihi itibari ile Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde başlayacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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