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MHP Kırşehir İlçe Başkanı Adalı' nın acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Kırşehir İlçe Başkanı Adalı' nın acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ramazan Adalı'nın annesi hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ramazan Adalı'nın annesi hayatını kaybetti.

Kırşehir'de uzun süredir kanser tedavisi gören Adalı'nın annesi Elif Adalı, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti. Elif Adalı'nın cenazesi, ikindi namazını müteakip Sanayi Caminde kılınacak namazın ardından İğdecik Köyünde defnedilecek. - KIRŞEHİR

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Haber: MHP Kırşehir İlçe Başkanı Adalı' nın acı günü - Haberler
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