MHP İzmir İl Başkanlığı kan bağışı kampanyasına desteğini sürdürüyor
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MHP İzmir İl Başkanlığı kan bağışı kampanyasına desteğini sürdürüyor

MHP İzmir İl Başkanlığı kan bağışı kampanyasına desteğini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Türk Kızılay ile yürüttükleri kan bağışı kampanyasını 30 ilçe teşkilatı ve gönüllü kuruluşlarla sürdürdüklerini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Türk Kızılay ile yürüttükleri kan bağışı kampanyasını 30 ilçe teşkilatı ve gönüllü kuruluşlarla sürdürdüklerini belirtti.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada Türk Kızılay'ın tükenen kan stoklarının herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu, bu nedenle İzmir'de bütün teşkilatlarıyla geleneklerine uygun olarak milli bir dayanışma ortaya koyduklarını belirtti.

Şahin bütün mensuplarının gece gündüz demeden kan vermeye koştuğunu ifade ederek, "Ramazan ayında olmamız zorluk ortaya koysa da insanımızın dayanışma ruhunu da tam manasıyla ortaya çıkarıyor. Bütün teşkilatlarıma, gönüllü kuruluşlarımıza ve mensuplarımıza omuz omuza verdikleri mücadele için çok teşekkür ediyorum. Herkes biliyor ki ülkücü Türk milliyetçileri her zaman Türk Milleti için kanını da canını da vermeye hazır." ifadelerini kullandı.

İlçe teşkilatları ile yürütülen gıda yardımı kampanyasına da değinen Şahin, bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla köylerden mahallere kadar birçok ihtiyaç sahibi insana ulaştıklarını ve yardım kolilerini dağıtma konusunda her türlü hassasiyeti gösterdiklerini belirtti.

Şahin geleneksel olarak bayramın ikinci günü düzenledikleri İzmir İl Başkanlığı bayramlaşma töreninin bu yıl yapılamayacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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