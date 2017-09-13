MHP İstanbul Milletvekili Aksu'nun Acı Günü
MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun babası Ziya Aksu'nun cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verildi.
MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun babası Ziya Aksu'nun cenazesi memleketi Ordu'da toprağa verildi.
87 yaşında hayatını kaybeden Ziya Aksu'nun cenazesi, Ünye ilçesi Düzsaylan Mahallesi'nde bulunan evinde helallik alındıktan sonra Ünye Büyük Cami'ye getirildi.
MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve kardeşi Mustafa Aksu, burada taziyeleri kabul etti.
Aksu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Düzsaylan Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye Aksu'nun yakınlarının yanı sıra MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, MHP il ve ilçe teşkilatları, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Arif Ergün ile partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.