MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
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MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni kurulan partilerin isimlerini FETÖ ile ilişkilendirmesinin ardından DEVA Partisi ile MHP arasındaki tartışma sürüyor. DEVA Partisi'nden yapılan son açıklamada "Böyle bir ortamda iktidar ortaklarından beklenen laf üretmek değil, iş üretmektir. Türkiye'nin içi boş tartışmalarla kaybedecek vakti yoktur" denildi.

MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
22.05.2020 19:54 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:16

MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor. Bahçeli'nin sözleri ile başlayan polemikle ilgili DEVA Partisi'nden yazılı açıklama yapıldı.

DEVA Partisi'nden tartışmayla ilgili yapılan açıklamada, , DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı bir programda Bahçeli'nin sözlerinin sorulması üzerine MHP'nin iktidar ortağı olduğu üçlü koalisyon döneminde yaşanan ekonomik krizin hatırlatıldığı, bugün de yeniden derin bir ekonomik kriz içerisinde olduğu belirtilerek, "2001 krizinde iktidar ortağı olan Bahçeli, bugün yine iktidar ortağıdır" denildi.

"BU ORTAMDA İKTİDAR ORTAĞINDAN BEKLENEN İŞ ÜRETMESİDİR"

Türkiye'nin her geçen gün fakirleştiği, devlet kurumlarının zafiyet içine düştüğü belirtilen açıklamada "Böyle bir ortamda iktidar ortaklarından beklenen laf üretmek değil, iş üretmektir. İktidar ortaklarının görevi mazeret veya düşman aramak değil, çözüm üretmektir. Türkiye'nin içi boş tartışmalarla kaybedecek vakti yoktur" ifadeleri yer aldı.

"BOŞ TARTIŞMALARA TEVESSÜL ETMEYECEĞİZ"

MHP Genel Başkan Yardımcılarının açıklamalarının hakaret ve iftiralardan ibaret olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Biz ülkemizin böyle çirkin bir dili hak etmediğini düşünüyoruz. Demokrasi ve Atılım Partisi olarak yola çıkarken de söylediğimiz gibi siyasi mecrada hakaret, iftira ve boş polemiklere tevessül etmeyeceğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz. Bazıları alışkanlıkları gereği kavgadan, husumetten, hakaret ve iftiradan nemalanmaya gayret edebilir. Herkes en iyi bildiği işi yapacaktır. Biz DEVA Partisi olarak, kendi alanında her biri ayrı bir başarı hikâyesine sahip olan partililerimizle gece-gündüz Türkiye için çalışıyoruz, üretiyoruz. Ülkemizin demokrasi, insan hakları, adalet ve ekonomi alanında içine düşürüldüğü bu durumdan çıkması ve her alanda ilerlemesi için tüm çabamızla çalışmaya devam edeceğiz. Halkımız her şeyin en iyisine layık. Bizim kaybedecek tek bir dakikamız yok."

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Bahçeli İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) isimlerinin FETÖ ile ilişkilendirerek "Yoksa bu kadar tesadüf etmez. 'İyi' olacak, 'gelecek' olacak, 'deva' olacak. Ama Meclis'te özellikle Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2023 yılındaki yapısına karşı güçlü bir muhalefet unsuru oluşturmak maksadıyla düşünülmüş bir şeydir. FETÖ projesidir, Pensilvanya kaynaklıdır" demişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Bahçeli'ye, "Laf üretiyorlar, iş üretsinler. Üçlü koalisyon dönemlerinde ne yapmışlar. Ona baksınlar, hatırlasınlar. O günler dejavu olarak akıllarına geliyordur. Bütün sistem yerle bir olurken, 20 banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken iktidar ortağıydılar. Türkiye'yi sıkıntılı durumdan çıkarmak için ne yapıyorlar, onları anlatsınlar. Şu anda iktidar güçleri ellerinde. Ülkeye hangi faydası dokunuyor, bu ülke ayağa kalksın, krizi çabuk atlatması için ne üretiyorlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunu anlatsınlar. Yoksa ona çamur at, buna çamur at, iftira at… Oturduğun yerden çok kolay işler" diye yanıt vermişti.

"Siyasette laf üretmek en kolay iştir" diyen Babacan, "Biz alın teri döküyoruz, emek harcıyoruz. Sürekli Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz. Bakanlığım döneminde de çok çalıştım az konuştum. Biz laf üretmek için siyaset yapmıyoruz ki!" tepkisini göstermişti.

Babacan'ın sözlerine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yanıt vermişti.

Büyükataman, "İçi boş, amacı belli bu saldırıların tesadüfi olmadığı, söylenenlerin tek merkezden çıktığı gün gibi aşikârdır. Her daim açacağına inandırılmış gonca gül olduğunu düşünenlerin, gerçekte kökü dışarıda bulunan zehirli diken olduğunu aziz Türk milletine göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Yalçın da "Bunca yıl başka aktörlerin gölgesinde ve sayesinde politikada yer aldıktan sonra yeni demokrasi ringinde şimdiden çuvallamasının arkasındaki Devlet Bahçeli faktörü ayan beyan ortadadır" diye konuşmuştu.

Politika Manşet

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