MHP İl Yönetimi Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ile yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ile yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti. MHP il yönetimi, İl Başkanı Hasan Mısırlıgil eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede fikir alışverişinde de bulunuldu. - KİLİS Kaynak: İHA