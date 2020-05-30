MHP İl Yönetimi Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
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MHP İl Yönetimi Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ile yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

MHP İl Yönetimi Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
30.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:40

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil ile yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

MHP il yönetimi, İl Başkanı Hasan Mısırlıgil eşliğinde Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Sohbet ortamında gerçekleşen görüşmede fikir alışverişinde de bulunuldu. - KİLİS

Kaynak: İHA

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