MHP İl Başkanlığından "İstifa" Açıklaması

MHP Niğde Merkez ilçe Başkanı Emin Alper Öztürk, partisi hakkında basında çıkan "MHP'den 300 kişi istifa etti" haberlerine ilişkin basın açıklaması yaptı.



Öztürk, partisinin Niğde teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, önceki yıllarda partilerinde milletvekilliği, belediye başkanlığı, il, ilçe yöneticiliği görevlerinde bulunmuş bir grubun ihanet içerisinde hareket ettiğine tekrar şahit olduklarını söyledi.



İstifa edenlerin MHP'nin tabanına göz diktiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:



"Kamuoyundan takip ettiğimiz kadarıyla sözde her kesimi kucaklayacağını iddia eden bu grup ne hikmetse sadece Milliyetçi Hareket Partisinin üyelerini istifaya davet etmektedir. Bu ne yaman bir çelişkidir, bu ne samimiyetsizliktir. Adı "yeni oluşum" olan fakat Milliyetçi Hareket Partisinde bir daha yer bulamayacaklarını anlayan bu şahıslar koltuk sevdasında olan eski simalardır. Unutulmamalıdır ki bu şahıslara siyasi değer ve unvan katan Milliyetçi Hareket Partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi sadece bir siyasi parti değildir. MHP büyük bir davanın, büyük bir mücadelenin ve büyük bir ülkünün somut tezahürüdür. Bu sebeple ülkücünün yeri Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanlığı ve tüm teşkilatlarımız Başbuğun açtığı yolda lider Devlet Bahçeli'nin izinde çalışmalarını devam ettirmektedir."