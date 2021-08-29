MHP İl Başkanı Karataş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
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MHP İl Başkanı Karataş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

MHP İl Başkanı Karataş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında Türk milletinin 30 Ağustos Zaferiyle tüm dünyaya onurlu ve saygın yaşama kararlılığını gösterdiğini kaydetti.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında Türk milletinin 30 Ağustos Zaferiyle tüm dünyaya onurlu ve saygın yaşama kararlılığını gösterdiğini kaydetti.

Mesajında bağımsızlık ruhunun Türk milletiyle özdeş olduğuna işaret esen Karataş, "Bu zafer, Türk milletini yok etmeye çalışan işgal güçlerinin haksızlıklarına, yoksulluğa ve tüm olumsuzluklara karşı aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm dünyaya Türk milleti bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır, ay yıldızlı bayrağımız milletimiz var oldukça gökyüzünde dalgalanacaktır diye haykırdığı, aziz milletimizin şanlı zaferidir. 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi hürmet, şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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