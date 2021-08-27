MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'den aşı çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'den aşı çağrısı Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'den aşı çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, aşıyla ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz haberler ve sosyal mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, aşıyla ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz haberler ve sosyal mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü'yü ziyaret eden Bülbül, burada sağlık alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Aşı Merkezi'ne geçen Bülbül, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, yetkililerle de aşılama konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bülbül, ziyaretinin ardından AA muhabirine, salgınla mücadelede bilinçlenmenin sağlanması ve farkındalık oluşturmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kendisinin de iki doz aşı yaptırdığını anlatan Bülbül, şöyle konuştu:

"Şurası kesin, aşı olanlarda yoğun bakımlarda yatan hasta sayısının çok az olduğunu ve aşının ciddi oranda koruyuculuğunun bulunduğunu görüyoruz. Vefatlarda ve yoğun bakımda yatanlardan çoğunun aşı yaptırmayanlardan olduğunu biliyoruz. Bu durumun son derece üzüntü verici. Bir gerçek var, aşı koruyor, kurtarıyor. Toplum içerisinde somut olmayan birtakım gerekçelerle, delili, hiçbir ispatı olmayacak bazı ifadelerle bu meselenin üzerine büyük bir karartma ve kafa bulandırma işi yürütülüyor. Bu nedenle aşıyla ilgili sosyal medyada yapılan olumsuz haberler ve sosyal mesajlara itibar edilmemesi gerekiyor."

Sağlık Bakanlığının salgın sürecindeki açıklamalarının önemli olduğunu anımsatan Bülbül, devletin bütün kademelerindeki yöneticilerin gönül rahatlığıyla aşı olduğunu kaydetti.

Bülbül, salgından kurtulmanın yolunun aşıdan geçtiğini sözlerine ekledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'den aşı çağrısı Açıklaması
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'den aşı çağrısı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Metin Çekmez Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Cristiano Sadık Çiftpınar Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül'den aşı çağrısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 18:46:46. #1.14#

title