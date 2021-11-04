MHP Grup Başkanvekili Akçay, partisinin Yüksekova ilçe binasının açılışına katıldı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hakkari Yüksekova'da partisinin ilçe binasının açılışına katıldı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile ilçeye gelen Akçay, açılışta yaptığı konuşmada, Hakkari ve Yüksekova için önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.

Partililerle parti binasının açılışını yaptıklarını belirten Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek, Milliyetçi Hareket Partisi'nin millet ocağı olduğunu, bütün Yüksekovalıları parti saflarına beklediklerini dile getirdi.

Akçay ve beraberindekiler, Suüstü köyünü ziyaret ettikten sonra il merkezine geçti.

Programa, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, ilçe başkanları, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Abdulmecit Tarhan, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve partililer katıldı.

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