MHP Grup Başkanvekili Akçay, Van'da temaslarda bulundu Açıklaması

VAN (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, son yıllara terörle mücadelede sağlanan başarı sayesinde kamu yatırımlarının hem Doğu hem de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hızlandığını belirtti.

Akçay, Van'daki programları kapsamında MYK üyeleri Mehmet Beşir Tatar, Ali Uçak ve Mustafa Bahadır Çiçek ile Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Akköprü Şehitliği'ni, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliğini ve Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma Derneği'ni ziyaret eden Akçay ve beraberindekiler, çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Akçay, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'ın öncelikli sorunlarının başında genç nüfusun istihdamı ve bazı ekonomik sorunların geldiğini söyledi.

Terör örgütlerinin daha önce yaptıkları saldırılarla bölgede kamu yatırımlarının önüne geçmeye çalıştığını belirten Akçay, şunları kaydetti:

"Son yıllarda terörle mücadelede sağlanan etkin başarı sayesinde kamu yatırımları hem Doğu hem de Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hızlanmaya başladı. Güven ortamının sağlanmasıyla özel sektör yatırımlarının artma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Bazı müteşebbislerin, fabrikaların iş yerlerini Van'daki Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıdıklarını görmek bizleri memnun etmiştir. Van'da sanayi, tarım ve hayvancılık yatırımları artacaktır. Yatırımların artmasıyla istihdam artacak, işsizlik sorununu çözülecektir. Bölge üreticisi, meraya dayalı büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla yaşamını sürdürmekteydi. Hatta Van'dan canlı hayvan ihracatı yapılıyordu. Terör nedeniyle mera hayvancılığı büyük sıkıntı yaşamıştı. Terörle mücadeledeki başarılar sayesinde mera hayvancılığı tekrar yaygınlaşmaya başladı."

Akçay'a, ziyaretlerinde İl Başkanı Salih Güngöralp, ilçe başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de eşlik etti.

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