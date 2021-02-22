MHP Grup Başkanvekili Akçay, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı
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MHP Grup Başkanvekili Akçay, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı

22.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:20
MHP Grup Başkanvekili Akçay, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşımı kınadı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımı kınadı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımı kınadı.

Akçay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Sayın Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden yapılan çirkin ve aşağılık saldırıyı kınıyorum. Yargının, Özlem Zengin ve onun şahsında tüm kadınları hedef alan bu müptezele en ağır cezayı vereceğinden hiçbir kuşkumuz yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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