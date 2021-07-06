MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Soylu, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır"

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Soylu, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır" Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman soylu için "Gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Soylu, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman soylu için "Gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır" ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mehmetçiğe sahip çıktığımız gibi, hükümetimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli komuta heyetine, Türk polisine, Türk jandarmasına, korucularımıza da sonuna kadar sahip çıkma kararlılığımız vardır. Alayının bir adım arkasındayız, dönersek de namerdiz. Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim bölücülerle iş tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir. Zelil emel failleri terörle mücadeleyi sekteye uğratma arayışındadır. Zillete batanlar, sütre gerisine saklanıp iftira oku atanlar Sayın Soylu'yu yıpratma gayesiyle PKK/PYD/YPG'yi selamlarken şirinlik taslama hevesindedir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal