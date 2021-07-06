MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Soylu, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Soylu, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır"

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Soylu, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır" Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman soylu için "Gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Soylu, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman soylu için "Gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır" ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Mehmetçiğe sahip çıktığımız gibi, hükümetimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli komuta heyetine, Türk polisine, Türk jandarmasına, korucularımıza da sonuna kadar sahip çıkma kararlılığımız vardır. Alayının bir adım arkasındayız, dönersek de namerdiz. Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim bölücülerle iş tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir. Zelil emel failleri terörle mücadeleyi sekteye uğratma arayışındadır. Zillete batanlar, sütre gerisine saklanıp iftira oku atanlar Sayın Soylu'yu yıpratma gayesiyle PKK/PYD/YPG'yi selamlarken şirinlik taslama hevesindedir" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Soylu, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Soylu, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Soylu, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Soylu, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal

Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti
Son Dakika! Soylu, istifa iddiaları sonrası kendisine destek veren Bahçeli'ye teşekkür etti
Son Dakika! Bahçeli'den Süleyman Soylu hakkındaki istifa iddialarına sert tepki: İtibar suikastını kabul etmiyoruz
Son Dakika! Bahçeli'den Süleyman Soylu hakkındaki istifa iddialarına sert tepki: İtibar suikastını kabul etmiyoruz
Son Dakika! Bahçeli'den AYM'nin Gergerlioğlu kararına sert tepki: Terör propagandası nasıl oluyor da 'hak ihlali' oluyor?
Son Dakika! Bahçeli'den AYM'nin Gergerlioğlu kararına sert tepki: Terör propagandası nasıl oluyor da 'hak ihlali' oluyor?

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Sezen Aksu Ajda Pekkan Mahsun Kırmızıgül
Spor Diego Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Soylu, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 21:16:08. #1.14#

title