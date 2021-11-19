MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YÖNTER KAPALIÇARŞI ESNAFININ ULAŞIM SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ

İSTANBUL (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Kapalıçarşı esnafının sorunları ile ilgili olarak İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı gerçekleştirdi. İzzet Ulvi Yönter, "Kapalıçarşı esnafının sorunları konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adım atmaya bekliyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve beraberindeki milletvekilleri Kapalıçarşı esnafının sorunları ile ilgili olarak İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Kapalıçarşı esnafının ulaşım sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten İzzet Ulvi Yönter, "Sayın genel başkanımızın talimatıyla 3 Kasım 2021 tarihinde Kapalıçarşı esnafımızı ziyaret etmiştik. Kapalıçarşı esnafını ziyaret esnasında kendileri bizlerle sorunlarını, taleplerini eğmeden bükmeden samimiyetle paylaşmışlardı. Bu konuyla ilgili bir çalışmalarını da bize iletmişlerdi. Sayın genel başkanımız Kapalıçarşı esnafının sorunlarını yakından takip ediyor. Kapalıçarşı esnafımızın sorunlarının çözülmesi konusunda liderimizin çok net ve sağlam bir duruşu var. Sözü de açık. Biz bu sözün yere düşmesini istemiyoruz. Kapalıçarşı esnafının sorunları konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adım atmaya bekliyoruz" dedi.

"İBB BAŞKANINI GÖREVİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

Yönter, "Kapalıçarşı sosyal ve ekonomik bir vitrin. Kapalıçarşı tarihsel bir miras. Kapalıçarşı 560 yıllık tarihi ve geleneğiyle dünyanın ilk ve belki de en büyük perakende ticaret merkezi. 4 bin esnafımız var. 25 bin insanımız çalışıyor. Yalnızca pandemi döneminde 2019'da Kapalıçarşı'ya girip çıkan insan sayısı 20 milyon. Kapalıçarşı dünyaya açılan penceremiz, yüzümüz, çehremiz. Biz Kapalıçarşı'nın sorunlarının çözümünü istiyoruz. İBB başkanı yurdumuzun il ve ilçelerinde gezeceğine Kapalıçarşı'ya başını çevirecek Ordu Caddesi başta olmak üzere ağırlaşan ulaşım sorunlarının üstesinden gelecek. Laf üretmesin iş üretsin. Bir zahmet Kapalıçarşı'ya baksın. İBB başkanı Ekrem bey siyasi hedefler peşinde koşabilir. Nefsine yenilmiş olabilir. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren Kapalıçarşı esnafı. İstanbul Büyükşehir Başkanı'nı huzurlarınızda görevini yapmaya davet ediyoruz. Kapalıçarşı esnafımızın iş hacmi hemen hemen üçte bir oranında düşmüş vaziyette. Bu hepimize yansıyor" diye konuştu.

"SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ"

Yönter şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün kararları var elimde. Bu kararlar çerçevesinde yayalaştırma kararı alındı. Çemberlitaş Meydanı Parkomat Projesinin iptal kararı var. Ordu Caddesi ve çevresi yayalaştırma projesi kapsamında 16 Ağustos'tan itibaren tamamıyla ulaşıma kapandı. Dünyanın dört bir yanından turistler geliyor. Bu misafirler acaba Kapalıçarşı'ya nasıl gelecek? Kapalıçarşı Esnaf Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu bu meselenin halli hususunda samimiyetle, azimle, kararlı bir şekilde mücadele ediyor. Ama seslerini duyan yok. Bu görev İBB'nin görevi. Niye inatlaşıyorsunuz Kapalıçarşı esnafıyla? Kapalıçarşı esnafıyla inatlaşanlar, ters düşenler Türkiye ile ters düşerler. Ekrem İmamoğlu ayıp ediyor. İstanbul'a yazık ediyor. Biz her şartta Kapalıçarşı esnafımızın yanında ve destekçisiyiz. Çözüm, çözümümüz açık. Nuriosmaniye Caddesi kapalı. Şeref Efendi Caddesi tek yöne düştü. Sultanahmet Beyazıt arası tramvay yolu sebebiyle kapalı. Gedikpaşa bağlantısı ve sokakları kapalı. Kapalıçarşı'ya taksiler ulaşamıyor. Bu sorunların da İBB tarafından çözülmesini istiyoruz"