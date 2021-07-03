MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, İnsanlığın Huzuru Projesi'nin ödül törenine katıldı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, İnsanlığın Huzuru Projesi'nin ödül törenine katıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, İnsanlığın Huzuru Projesi'nin ödül törenine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İnsanlığın Huzuru Projesi'nin ödül töreni çıkışında gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, İnsanlığın Huzuru Projesi'nin ödül töreni çıkışında gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Yönter, "Biz üniversitenin sadece konferans salonunu kullandık, satılmasıyla ilgili bir bilgim yok" dedi.

MHP'nin başlattığı proje olan İnsanlığın Huzuru Projesi'nin ödül töreni MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in katılımıyla düzenlendi. Nişantaşı Üniversitesinde gerçekleşen etkinliğe kalabalık bir heyetle gelen Yönter, gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Gazetecilerin neden kalabalık bir heyetle geldiniz sorusuna Yönter, "İnsanlığın huzuru projemizin ödül törenini bugün gerçekleştirdik. Çok müstesna katılımcılarla saygı değer hocalarımızla beraber bugün unutulmayacak bir gün yaşadık. Biliyorsunuz sayın genel başkanımızın talimatıyla insanın huzuru projesini hazırlamıştık. 1 yıl boyunca çalıştık hakikaten alanlarında parmakla gösterilen ilim ve gönül insanlarıyla bunu yaptık. Bugün de nihai aşamada müsterih bir vicdanla onların ödüllerini sayın genel başkanımız adına takdim ettik" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Nişantaşı Üniversitenin satılmasıyla ilgili sorulara ise "Nişantaşı Üniversitesi son derece alanında gıpta ile imrenilecek düzeyde bir üniversite. Biz Levent Uysal'a da çok teşekkür ediyoruz. Konferans salonlarını kullandık. Sadece kendisinden rica ettik ve konferans salonunda bu etkinliğimizi yaptık. Üniversitenin satılmasıyla alakalı bir bilgim yok" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, İnsanlığın Huzuru Projesi'nin ödül törenine katıldı - Haberler
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