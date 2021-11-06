MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Malatya'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP'nin Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine "hayır" oyu vermesinin Pkk unsurlarına, Türkiye'yi bölüp parçalara ayırmak isteyen, Cumhuriyet'i yerle yeksan etmek isteyen unsurlara moral verdiğini, Mehmetçiğin de moralini bozduğunu belirtti.

"Adım Adım 2023 İl İl Anadolu" Programları kapsamında Malatya'ya gelen Yıldırım, bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Parti olarak ülkenin güvenliğine önem verdiklerini, Suriye, Irak ve Libya'da güvenliğin bulunmadığını anlatan Yıldırım, güvenlik olmadığı zaman kaos, açlık ve göçün var olduğunu belirtti.

Yıldırım, dünyada herkesin güvenliğini sağlamaya çalıştığına işaret ederek ABD'nin 12 bin kilometre öteden Suriye'ye geldiğini, terör örgütü YPG/PKK'ya DEAŞ ile mücadele iddiasıyla silah yardımı yaptığını dile getirerek "Şimdi Amerika 12 bin kilometreden kendi güvenliğini Suriye'den sağlamak için geliyor, tedbir alıyor. Biz 1000 kilometrelik sınırımızda tedbir aldığımız zaman iç siyasette tartışma nedeni oluyor. En son tezkereyi Meclis'te oyladık. CHP ve HDP'nin oylarıyla tezkere engellenmeye çalışıldı fakat tezkere geçti. Tezkereye CHP'nin 'hayır' demesi, o cephedeki PKK unsurlarına, Türkiye'yi bölüp parçalara ayırmak isteyen, Cumhuriyet'i yerle yeksan etmek isteyen unsurlara bir moral verdi, motivasyon sağladı. Oradaki Mehmetçiğin de moralini bozdu." diye konuştu.

Lütfü Türkkan'a tepki

Yıldırım, gazetecilerin İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesine ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Şehit aileleri bizim varlığımızdır, en fazla saygı duyduğumuz insanlardır. Size tepki gösterebilirler olabilir, niye tepki gösterirler? Çünkü sen bir stratejinin ürünü olarak ortaya çıkıyorsun, diyorsun ki 'milliyetçiyim, muhafazakarım, MHP'den de ayrıldım, bunlar bu işi yapamıyor.' Kalkıyorsun PKK'nın partisiyle iş birliği yapıyorsun. Milliyetçi bir söylemle çıkıp, PKK ile kol kola girdiğin zaman şehit ailesini, milliyetçi, muhafazakar seçmeni rahatsız ediyor. Bir tepki oluyor mu oluyor.

Siz milliyetçi bir partiyi böleceksiniz, yine milliyetçi bir parti kuracaksınız. Götürüp HDP'nin PKK'nın partisiyle kol kola gireceksiniz, Libya tezkeresine 'hayır' diyeceksiniz, 'AİHM kararlarını uygulayın Demirtaş çıksın' diyeceksiniz. Sıkıştığınızda 'HDP, PKK'nın partisi' diyeceksiniz, vatandaş da bir tepki gösterecek, buna da razı olacaksınız. Ayıptır, yazıktır, günahtır, o şehit ailesidir, onun ocağına ateş düşmüştür. O size sövse de sövmese de bir şey dese de demese de yapacağınız şey onu kucaklamaktır. Boyunduruk atıp, boynunu sıkıp küfretmek değildir. Bu hiçbir milletvekiline, Gazi Meclis'e yakışmamıştır. Bu İYİ Partinin Grup Başkanvekiline hiç yakışmamıştır. Biz yakıştıramadık ama şu vardır herkes kendine yakışanı yapar. Demek o kendisine onu yakıştırmış ve yapmıştır. Bunu biz burada esefle kınıyoruz."

Bir gazetecinin geçmişte MHP'nin AK Parti'ye muhalefet yaptığına ilişkin sorusu üzerine Yıldırım, "15 Temmuz bizim için milattır. 15 Temmuz'dan önce bizim AK Parti ile ilgili söylediklerimiz vardır, AK Parti'nin bizlerle vardır. Bir şeyi gördük. Haçlı seferleri bundan 1400 yıl evvel başlamış hala devam ediyor. En son Haçlı seferi FETÖ'nün organizasyonudur. 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra 'Sen bana bunu dedin, ben sana bunu dedim, geçmişte bu hatayı yaptın' noktasında değiliz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizim aklımızda, hayalimizde olmayan bir şeyi gerçekleştirdi, Türk Konseyi kurmuştur. Türk Konseyinin en büyük ve güzel binası da İstanbul'dadır. Türk milletine verdiği katkılar ortadadır." diye konuştu.

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