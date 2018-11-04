MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Oğuzeli'nde

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Oğuzeli ilçesini ziyaret etti.



Oğuzeli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Parkı'ndaki Türk Büyükleri Anıtı'nı ziyaret eden Yalçın, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç'tan yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, Oğuzeli Belediyesi'nin sadece Gaziantep'te değil Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde MHP'nin tek belediyesi olduğunu vurguladı.

O açıdan Oğuzeli'nin gönüllerindeki yerinin çok farklı olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Oğuzeli'nde yapılan çalışmaları ve projeleri yakından takip ediyoruz. Gerçekten güzel işler başarmışlar. İnşallah Oğuzeli için daha güzel işler başaracaklar. Arada bir Oğuzeli'ne ziyarete geliyoruz. Her geldiğimiz Oğuzeli daha güzelleşiyor, gelişiyor ve büyüyor. Yapılan bu hizmetleri Oğuzeli halkı mutlaka görecektir. Oğuzeli bu bölgede yaptığı çalışmalarla bir örnek oldu. Belediye Başkanımız ve ekibinin büyük emekleri ve özverileri var. İnşallah daha ileriye de götürecekler. Bundan bizim hiçbir endişemiz yok. Kendilerine desteğimiz ve inancımız tamdır. Bir genel merkez yöneticisi olarak bunu buradan ifade ediyorum, hiçbir zaman yalnız kalmayacaksınız."

Gaziantep'teki diğer belediyelere de talip olduklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Burada 9 ilçe ve büyükşehir ile toplamda 10 belediye var. Oğuzeli'ndeki yol haritasını kendimize örnek ve rehber alırsak diğer belediyelerde de başarılı oluruz diye umut ediyorum. Bunu bir hayal olarak görmüyorum inanarak söylüyorum. Bu seçimlerde başta Gaziantep olmak üzere diğer illerde çok daha fazlasına ulaşacağımıza tüm gönlümle inanıyorum. Dava arkadaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın yerel seçimlerde Cenab-ı Allah'ın yardımı ve siz kıymetli gönüldaşlarımızın gayretleri ile üç hilali tüm seçim bölgelerimizde hissettireceğiz."