MHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yönelik tartışmalara ilişkin, "SİHA ve İHA'lar sayesinde teröriste göz açtırılmamasından rahatsız olan muhalefet anlayışını kınıyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini şikayet ederek batıya şirin gözükmeye çalışan CHP'nin tuttuğu yol yanlıştır." ifadelerini kullandı.



Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki terör örgütlerine ağır silahlar ve zırhlı araçlar gönderdiğine ilişkin yeni haberler geldiğini belirtti.



ABD yönetiminin, Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD ve YPG gibi örgütler ile bunların birlikteliğinden oluşan Demokratik Suriye Güçlerine, gizleme gereği duymadan silah vermeye devam ettiğini vurgulayan Çetin, ABD'nin DEAŞ'a karşı savaşmak bahanesiyle bugüne kadar Suriye'deki terör örgütlerine binlerce tır ağır silah verdiğinin resmi açıklamalardan anlaşıldığını ifade etti.



Çetin, bu yardımlar arasında doçka, havan topu, ısı güdümlü füze, tanksavar, zırhlı Hummer aracı, ağır silah, 4x4 jip ve vinçler yer aldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Son olarak iki bağımsız kuruluş olan Organize Suç ve Yolsuzluk Bildirim Projesi ve Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı'nın duyurduğuna göre, ABD, ülkesindeki silah üreticilerinin talebe yetişememesi üzerine, Suriye'deki grupları silahlandırmak için Doğu Avrupa ve diğer eski Sovyet ülkelerindeki silah tedarikçilerinden de yararlanmaktadır. Söz konusu raporu hazırlayanlar, bu silahların büyük çoğunluğunun PKK/YPG'ye verildiğini ifade etmektedir. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bütçesinden karşılanan bu silahların önemli bir kısmının Irak üzerinden ulaştırılması ise manidardır. ABD, silah ve para yardımında Irak'ın kuzeyi ile Suriye'nin kuzeyini birbirinden ayırmadığını göstermektedir. Irak ve Suriye'nin kuzeyine yapılan silah yardımı aslında ABD çıkarları için yatırım anlamı taşımaktadır."



Terör örgütlerini, devletlerin düzenli ordularının dahi sahip olmadığı silahlarla donatan ABD'nin asıl hedefinin, DEAŞ'ı değil bölge devletlerini parçalamak olduğunu aktaran Çetin, terör örgütlerinin hizmetine sunulan silahların menşeinden yola çıkıldığında, sadece ABD'nin değil Rusya, İsrail, Almanya ve İngiltere gibi devletlerin Ortadoğu coğrafyasını paylaşmak için daha büyük bir savaşı zorladıklarının anlaşıldığını belirtti.



"SİHA'larla teröriste göz açtırılmamasından rahatsız olanları kınıyoruz"



"Muhalefet yapayım derken ölçüyü kaçırıp Türkiye'ye muhalefet etmek, Türkiye'nin düşmanlarına hizmet edecek söylem ve eylemlerle 'iktidara hazırım' mesajı vermek bizim kitabımızda yoktur." ifadesini kullanan Çetin, şöyle devam etti:



"MHP, Türk milletinden yana, taraftır. SİHA ve İHA'lar sayesinde teröriste göz açtırılmamasından rahatsız olan muhalefet anlayışını kınıyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini şikayet ederek batıya şirin gözükmeye çalışan CHP'nin tuttuğu yol yanlıştır. İçindeki terörist sevicileri temizlemediği takdirde CHP işbirlikçi parti yaftası yemeye mahkum kalacaktır."



Şefkat Çetin, Irak ve Suriye'den Türkiye'ye yönelecek tehdide karşı gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nın ve güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığının Türkiye'ye nefes aldırdığına dikkati çekerek, bunun yeterli olacağının düşünülmemesi gerektiğini çünkü sınırın hemen ötesinde büyük bir hazırlık yapıldığını kaydetti.