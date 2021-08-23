MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti
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MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti

MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ı ziyaret etti.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'ı ziyaret etti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Taşdoğan, Kocalar'dan AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı'nın Türk medyası için önemli bir kurum olduğunu anlatan Taşdoğan, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma adına AA'nın yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini kaydetti.

Kocalar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, AA Gaziantep Bölge Müdürü Kocalar'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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