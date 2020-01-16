MHP'den "nakliyecilerin sorunları çözülsün" çağrısı

16.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:22

MHP'li 15 milletvekili Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında nakliyeci esnafın sorunlarının çözülmesini istedi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türkiye'de problem haline gelen nakliyecilerin sorunlarını değerlendirmek için bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 846 bin kamyoncunun bulunduğuna işaret eden Osmanoğlu, "Kamyoncuların katılımıyla birilikte geniş kapsamlı istişareler gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızın sonucunda gördük ki kamuoyuna yansıyan sorunların dışında çözüm bekleyen birçok sorun olduğunu gördük. K1 Belgelerinin devir sorunu, C2 belgesiyle yurt dışında faaliyet gösteren esnafın yurt içinde çalışamaması gibi problemlerin çözülmesi gerekir." diye konuştu.

Kanunlarda yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için önce altyapının hazırlanması gerektiğini vurgulayan Osmanağaoğlu, kamyoncuların mevcut şartlarda çalışamaz hale geldiğini savundu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da son zamanlarda yapılan düzenlemelerin uygulanmasında bazı aksaklıkların olduğunu belirterek, dijital takometre uygulamasının tekrar gözden geçirilmesi ve kamyoncu esnafının, ucuz mazot başta olmak üzere imkanlarının genişletilmesini istedi.

MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak ise kamyoncu esnafının darboğazda olduğunu, geniş bir esnaf kesimini teşkil eden bu gruba sağlanan imkanların arttırılması gerektiğini dile getirdi.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, kamyon ve tır taşımacılığından gelen bir siyasetçi olduğunu vurgulayarak, bu sektörde yaşanan sorunların giderilmesini istedi. Özyavuz, nakliyecilerin, ton ve kilometre bazında fiyat belirlenmesi, ücretlerin peşin veya aynı gün içerisinde ödenmesi gibi taleplerinin olduğunu dile getirdi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 850 bin esnaf ve yaklaşık 5 milyon insanı ilgilendiren soruna karşı hassasiyetlerini ortaya koymak için bu basın toplantısını düzenlediklerini ifade etti. Kamyoncu esnafının vatan ve bayrak aşkıyla yaşadığını vurgulayan Enginyurt, karayolu taşımacılığına ilişkin yapılan düzenlemeleri eleştirdi.

Enginyurt, "Mevcut uygulama sadece büyük lojistik firmaların işine yarıyor. Küçük esnaflar araçlarını satmak zorunda kalıyor. Bu insanlarımızın feryatlarının görülmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Enginyurt, kamyoncu esnafının en önemli sorunlarından biri olan akaryakıt sorununu ile ilgili kanun teklifi hazırladıklarını da anımsatarak, "Dünya Müslümanlarıyla dertlenen Cumhurbaşkanımızın kamyoncu esnafımızın derdiyle de dertleneceğine olan inancımız tamdır." dedi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, şoför esnafının kışlık lastiklerini bile alamayacak duruma geldiğini ileri sürerek, "Yapılan düzenlemeler nakliyeci esnafın can güvenliğini sağlamak için yapıldı ancak bu kanunun uygulamaya geçebilmesi için gereken altyapı hazırlanmadı." diye konuştu.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut da kamyoncuların hayatın her alanına dokunduğunu, günlerce ailelerinden uzak kalmak pahasına vatandaşlara hizmet ettiğini, bu sektörde yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ise Türkiye'de mal taşımacığının yüzde 90'a yakının kara yoluyla yapıldığını belirterek, "Nakliyeci esnafın ticaretini huzurlu bir şeklide yapabilmesi için girdi maliyetlerinin azaltılması ve haksız rekabet şartlarının ortadan kaldırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, şoför esnafının alın teriyle ekmeğini kazandığını, son zamanlarda yapılan düzenlemeler nedeniyle bu esnafın emeğinin karşılığını alamadığını söyledi. Seçim bölgesinin Türkiye'nin ikinci büyük tır filosuna sahip olduğuna işaret eden Kaşıkçı, dijital takometre uygulaması için gereken altyapının hazırlanmadığını savundu.

Kaynak: AA