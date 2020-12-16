MHP'den Kepsut çıkarması

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı ilk ziyaretini Kepsut'a yaptı. Kepsut'ta Belediye Başkanlığı, odalar ile partililerle bir araya geldi.

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ziyaret için bulunduğu Kepsut'da öncesinde Belediye Başkanı İsmail Cankul, MHP Kepsut İlçe Başkanı Tuncay Kılınç, Kaymakam Bilal Ölmez Şoförler Odası Başkanı Selamettin Çakır ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Emintürk'e ziyarette bulundu.

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel çalışma ziyareti için geldiği Kepsut'ta İlçe Başkanı Tuncay Kılıç ile birlikte Belediye Başkanı İsmail Cankul'u ziyaret etti. Başkan Cankul, "Cumhur ittifakımızın değerli dava arkadaşları ziyaretimizde bulundu. Değerli MHP İl Başkanımız Ekrem Gökay Yüksel, MHP ilçe Başkanımız Tuncay Kılınç ve ziyaretimizde bulunan yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Vatansever, memleketin kalkınması için mücadele eden gayretli kadrolar Cumhur ittifakında bulunmakta. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüyoruz, bütçe görüşmelerinde nelerin tartışmaları nerelerin konuşulduğunu görüyoruz. Cumhur ittifakının vizyonu ülke için ve hatta dünya için düşündüklerine bakın bir de muhalefetin söylediklerini bir bakın ülkeyi bölmek için mücadele eden bir anlayış var. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Hangi görevlerde olursak olalım taşın altına gövdemizi koyacağız" dedi.

"İlk ziyaretimiz Kepsut'a oldu"

MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, "Eylül ve ekim ayı içerisinde ilçe kongrelerimizi tamamladık Kasım ayında il kongremizi tamamladıktan sonra malumunuz korona salgını nedeniyle siyaset ve günlük yaşamın evresi geriye gitti. Ama biz konuya alışkın bir şekilde yolumuza devam etme kararladık. İlk görüşmelerimiz Kepsut ilçemizden başladık. Cumhur ittifakımızın belediye başkanı olarak sizleri ziyaret etme kararı aldık.

Ülkemizde çok ciddi sorunlar var bu sorunlarla cumhur ittifakının bizde kendi bölgemizde yukarıdaki liderlerin sağlamış olduğu birlikteliği devam etmek için Kepsut'da Balıkesir'de katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. İlk gezimiz Kepsut'a oldu. Kepsut ilçemizi seviyoruz. Uyum içerisindeki sürdüreceğimiz mücadele ülkemiz için çalışmalarımız devam edecektir" diye konuştu.

"Kepsut'ta uyum içinde çalışıyoruz"

Başkan Yüksel, "Biz bu süreci derlenme toparlanma süreci içerisindeyiz. Ama 2023 yılı içerisindeki seçimlerde hak ettiği noktalara kadroları oluşturduğumuzu düşünüyorum. Allah nasip kısmet ederse ilk hedefimiz Kepsut'ta Milliyetçi Hareket Partisi birinci parti yapmak. Sabahki ziyaretimizde belediye de gördük ki meclis üyelerimizle uyumlu bir çalışma var. İlçe başkanımız ve AK parti ile de uyum içerisinde çalıştığını görüyoruz. Hem aktif bir ilçe yönetimi oluşturma aynı zamanda çalışma anlamında hizmet binası oluşturulması burada bunları görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kepsut ilçe başkanlığına çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı