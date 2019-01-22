MHP'den Gaziantep'teki İttifaka Tam Destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı 'Yerel Seçim' konusuyla genişletilmiş İl Divan Toplantısı düzenledi. Toplantıya MHP Gaziantep milletvekilleri de katıldı.

MHP Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen genişletilmiş İl Divan Toplantısının gündemi ise 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler oldu. Açılış konuşmasını yapan MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, parti olarak seçime hazır olduklarını vurguladı.

"2023 için hedef birlikteliği yapıyoruz"

Cumhur İttifakı konusunda atılan adımların arkasında olduklarını ifade eden MHP İl Başkanı Çelik,"MHP Gaziantep olarak Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin emir ve görüşlerine sadakatimizi bildirdiğimizi ve her zaman da bildireceğimizi söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Gaziantep olarak tüm ilçe teşkilatlarımız ile 31 Mart 2019'da yapılacak olan Yerel Seçimlere hazırız. Cumhur İttifakına bağlı bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirerek, Alanı karış karış, kapı kapı gezeceğiz. Bir kişiye belki üç kere, beş kere gideceğiz. Çünkü Türkiye'nin geleceğinden endişe duyan herkesin artık karar vermesi, duruşunu ve tavrını ortaya koyması, bu bakımdan kaçınılmaz bir milli görevdir. Bu durum ışığında ise hedefimiz, cepheleşme değil, kucaklaşma, ayrılık değil, buluşma, kavga değil, uzlaşmadır. 2023'ün güçlü Türkiye'sine ulaşmak için her türlü fitne odaklarına, karanlık mahfillere karşı hareket ve hedef birlikteliği yapıyoruz.Milletimizin talep ettiği milli birlik ve beraberlik ruhunu siyasi ve sosyal seviyede muhafaza etmek, iç ve dış tehditlere karşı daha dirençli olmak amacıyla AK Parti ile ittifak yapıyoruz. Çünkü biz, birlikten kuvvet doğar diyoruz, birlikte rahmet olacağına inanıyoruz" dedi.

"Sloganlarımız belli oldu"

31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimde kullanacakları sloganların da belli olduğunu söyleyen İl Başkanı Muzaffer Çelik, "Milletvekili Genel Seçimlerindeki Cumhur İttifakının başarısını artırmak için çalışacağımız 31 Mart 2019 Mahalli Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak ana temada "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar"sloganının yanı sıra "Sağduyunun Birlikteliği, Cumhur İttifakı" ve "Türkiye Ehline Emanet" gibi tali sloganlarını da kullanacağız" şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na MHP Gaziantep Milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay'ın yanı sıra MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Kadın Kolları İl Başkanı Özlem Canpolat, Ülkü Ocakları İl Başkanı İsa Alper Açıkbaş, Şahinbey İlçe Başkanı Cahit Çıkmaz, Şehitkamil İlçe Başkanı Aziz Yücel, Oğuzeli İlçe Başkanı Muharrem Sert, Araban İlçe Başkanı İskender Gör, Nurdağı İlçe Başkanı Adnan Çetin, Karkamış İlçe Başkanı İsa Tiryaki, Nizip İlçe Başkanı Davut Karabacak, İslahiye İlçe Başkanı Metin Şentürk, Yavuzeli İlçe Başkanı Süleyman Taşçı ve Parti İlçe başkanları ve parti yöneticileri tam kadro katılım sağladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA