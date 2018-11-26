MHP'den Bayraklı Belediye Başkanlığı'na İki Aday Adayı

MHP'nin, Bayraklı belediye başkan adaylığı için Derviş Kabacık ve Taşkın Işık'ın isimleri üzerine yoğunlaştığı, iki ismin, MHP Bayraklı İlçe Başkanı Mehmet Aydın ile birlikte çarşamba günü MHP Genel Merkezi'nde başvurusunu yapacağı belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayraklı İlçe Teşkilatı, 2019 yerel seçimleri için iki aday adayının üzerine yoğunlaştı. MHP Bayraklı İlçe Başkan Vekili Derviş Kabacık ve eski Bayraklı İlçe Başkanı Taşkın Işık'ın, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü MHP Genel Merkezi'ne giderek başvuru dosyasını teslim edeceği belirtildi. Genel merkezin ise yapılacak başvuru sonrası bu iki isimden birini büyük oranda aday göstereceği öğrenildi.

"MHP Bayraklı'da sürpriz yapacaktır"

MHP Bayraklı İlçe Başkanı Mehmet Aydın, belediye başkan aday adaylarıyla çarşamba günü MHP Genel Merkezi'nde olacaklarını söyledi.

"MHP Bayraklı'da sürpriz yapacaktır" diyen Aydın, şöyle devam etti:

"İzmir için, Bayraklı için hayırlısı olsun. MHP Bayraklı'da sürpriz yapacaktır. Belediye başkan adaylarımız pırıl pırıl kişiler. Projelerimizi hazırlıyoruz, önümüzdeki haftalarda basınla paylaşacağız; güzel projelerimiz var. Teşkilatımızla ve partilerimizle, yerel seçimlere hazırız. Adayımızın açıklanmasıyla çalışmalara hızlı bir şekilde start verip, tüm seçmenlere ulaşmayı hedefliyoruz. Sık sık esnaf ziyaretleri yaparak, ulaşmadık seçmen bırakmak istemiyoruz. Halkımızın sorunlarını dinleyerek, birlikte mücadele vererek, Bayraklı'mız için ne gerekiyorsa yapacağız. Donanımlı bir teşkilat yapımız var." - İZMİR