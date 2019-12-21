MHP'den 15 Temmuz Gazileri Platformuna ziyaret

21.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:56

Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyeleri, 15 Temmuz Gazileri Platformunu ziyaret etti.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyeleri, MHP Küçükçekmece İlçe Başkanı, AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı ve beraberindeki heyet 15 Temmuz Gaziler Platformunu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Davut Haskılıç, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüyle Türkiye'yi askeri olarak işgal etmeye çalışan zihniyete karşı milletimizin şehitliği Allah'a kavuşmak olarak düşünen zihniyetiyle önce vatan diyerek şehit oldular ve 15 Temmuz hain darbe girişimini milletimiz bertaraf etmiş oldu. Milletimizin 15 Temmuz'da yapmış olduğu bu harekatın devamı geldi. 15 Temmuz'da bu harekatı yapmamış olsaydık Fırat Kalkanı Harekatı, Afrin Harekatını ve Barış Pınarı Harekatını yapmazdık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve sayın Cumhurbaşkanımızın ortak gayretleriyle Cumhur ittifakı kurulmuştur. Biz milli ve manevi değerlerine sahip olan AK Parti ve MHP'ye oy verenler olarak birbirimize sırt sırta vermeliyiz. Düşman durmadı, içimizde faaliyetlere devam ediyor" diye konuştu.



"Biz kanımızın son damlasına kadar vatan için buradayız"



15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ise yaptığı konuşmada, "Cumhur ittifakının ortakları yanımızdalar. Hala ülkemizin beka sorunu devam ediyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi beka sorunu varken Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Bey'in yanında dimdik durmamız gerektiğini vurgulamak için burada toplandık. Biz gücümüzü bu iki liderin dava arkadaşlarından alıyoruz. Bizi yalnız bırakırsanız şehitlerimiz, gazilerimiz hem de şehitlik yolunda yürüyen bu arkadaşlarımız mahzun kalıyor. Biz kanımızın son damlasına kadar bu vatan için burada beklemeye razıyız. Allah vatansız bırakmasın" dedi.



AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa Korkut 15 Temmuz'dan sonra oluşan Cumhur İttifakıyla Türkiye'nin bundan sonra aşılması gereken sorunlarının aşılacağını belirtti.



"Bizim birlikteliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek"



MHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Seyfettin Tiryaki oluşan birlikteliğin bozulmayacağına dikkat çekerek, "Biz bir olursak başarırız. Arada bazı fitneciler var ama onların bizim bu birlikteliğimiz bozmaya güçleri yetmeyecek ve inşallah Türkiye büyüyecek ve Turan olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA